Pescadores protestan por deudas quemando llantas en fábrica de Chimbote

Unos 270 pescadores vienen protestando contra la empresa Vlacar SAC por presuntamente no pagar desde hace tres meses la pesca que compran a los dueños de las embarcaciones donde ellos trabajan en Chimbote, en la región Áncash.

Los manifestantes cansados de no recibir sueldos de los armadores pesqueros se apostaron en el frontis de la fábrica en mención, ubicada en la zona industrial 27 de Octubre, para exigirle explicaciones al gerente general Rodolfo Soto, de por qué no paga por la pesca que compra para elaborar conservas.

“Hemos tocado la puerta de manera pacífica, pero como nadie nos hacía caso hemos quemado llantas, chancado el portón de la empresa Vlacar SAC, pero nadie salió tampoco a darnos la cara. El gerente Rodolfo Soto se esconde, por qué no nos dice cuándo pagará a los dueños de las lanchas que le abastece de pescado a sus fábricas. Esta planta debe ser intervenida por las autoridades de la zona de Trabajo, por la Sunafil porque no es justo que por culpa de estos empresarios no nos paguen los sueldos desde hace tres meses”, protestó el dirigente Joaquín Cruz Navarro.

Los hombres de mar anunciaron que seguirán en las calles e incluso dijeron que si hasta mañana no les pagan la deuda iniciarán una olla común en la puerta de la fábrica Vlacar SAC, “porque queremos que nos paguen nuestros sueldos. Todavía no hemos terminado de comprar los útiles a nuestros hijos, el Día de la Madre no hemos tenido ni para comer, por eso estamos decididos a todo, incluso impediremos que ingresen pesca a esta planta tramposa”, mencionó Joaquín Cruz.

Cabe indicar que los pescadores que se encuentran en pie de lucha pertenecen a 10 embarcaciones que abastecen de pesca a dicha planta.