Juan 'Chiquito' Flores se disculpó con su expareja y aseguró que “los celos matan”

Una vez más, el exfutbolista Juan 'Chiquito' Flores fue denunciado por violencia contra la mujer, pues tal como ocurrió en el 2014 con su entonces pareja Joscelyn Condezo, ahora fue su más reciente compañera sentimental, Natalie Cotrina Sánchez, la que lo denunció, por lo cual estuvo esta vez estuvo muy cerca de terminar en prisión.

Según el parte policial, Flores le dio un puñete a la joven de 23 años, además de golpearla, estrangularla y morderla. La Fiscalía decidió abrió una investigación, y pese a las pruebas, la Corte Superior de Justicia de Lima Norte sentenció a ‘Chiquito’ a 94 jornadas de prestación de servicio y el pago de reparación de 5 000 soles.

El ex guardameta de Universitario, Sport Boys, Cienciano, entre otros equipos, decidió dar su versión de lo sucedido al programa Reporte Semanal en donde se disculpó con Natalie Cotrina, con la familia de ella, a la suya y a las madres de sus hijos, tal y como se aprecia en las imágenes que circulan en YouTube.

"A mi madre, a mis tías, a las mamás de mis hijos, pedirle disculpas por el bochornoso incidente que ha pasado, ellas saben que yo no soy así, pedirle disculpas a su familia, a todo su entorno, siempre pedirle disculpas porque los celos ya estaban fuertes, hoy en día no vas a encontrar a un hombre perfecto, ni a una mujer perfecta, siempre va a haber una duda y esa duda debe de solucionarse. Si amas a una mujer o a un hombre, lo amas como tal, siempre", precisó el exfutbolista.

Juan ‘Chiquito’ Flores se intentó justificar señalando que todo se trató de un ataque de celos, pues le pidió el celular a su expareja y ella no se lo quiso dar. Añadió que Natalie Cotrina estaba mal influenciada y reiteró que él no es una persona agresiva. Solo precisó que “los celos podrían llegar hasta matar”.

"Creo que ella me conoce como soy, sabe que no soy así, pero creo que a veces puede estar mal influenciada porque desde que la conocí le dije para vivir juntos porque me gustó. (...) Por ahí habremos tenido algunos excesos de celos. Es público que ella es una chica que no es fea, es guapa, Pero a veces, los celos te pueden hasta matar", agregó 'Chiquito Flores' en el video de YouTube

Si eres una mujer que sufre de violencia familiar, o conoces de algún caso similar, no dudes en llamar desde cualquier teléfono del Perú de forma gratuita a la línea 100, la cual está a cargo de un equipo de profesionales especializados en brindar ayuda emocional, orientación e información en temas de violencia y abuso sexual.