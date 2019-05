Cuatro historias de mujeres extraordinarias

Olga Peña Ruiz permanece en el hospital Guillermo Almenara desde hace seis días. Aunque es una paciente, lleva una sonrisa en el rostro y una tranquilidad que le ha sido devuelta luego de donar uno de sus riñones a su hijo mayor, Víctor.

"Siento que he vuelto a dar a luz", señala, tras recordar que fue el 27 de mayo de 1989 cuando, con apenas 17 años, se convirtió en madre.

Según cuenta, nadie la impulsó a convertirse en mamá; así que desde que tomó la decisión de serlo, supo que si algún día tendría que dar la vida por Víctor, o por sus otros dos hijos, lo haría sin dudar.

Y una prueba grande se presentó 30 años después.

Hace unos meses su primogénito fue diagnosticado con insuficiencia renal.

"Me devasté, pensé que lo podía perder, pero cuando se presentó la posibilidad de ser su donante, no lo dudé ni un minuto", asegura.

Y así fue. Hoy Víctor viene recuperándose y agradece a su madre por haberle dado nuevamente la oportunidad de vivir. Ella, entre risas, dice: "ahora es como si mi hijo hubiera nacido por cesárea".

La búsqueda incansable

Rosario Aybar es madre de Solsiret Rodríguez, la activista feminista desaparecida desde hace tres años. Su lucha aún no encuentra justicia.

"Hasta que no me demuestren lo contrario, yo seguiré pensando que mi hija está con vida. Me lleno de fuerzas para levantarme cada día y buscarla", dice entre lágrimas.

Y es que el amor de esta madre no morirá jamás, aunque no vea a su hija físicamente.

Por este motivo, ella y su esposo continúan recorriendo diversas dependencias del Estado y medios de comunicación para que nadie se olvide de Solsiret.

"En el Perú parece que ser mujer y mayor de edad es un pecado pues las instituciones me dicen que ella se fue por su voluntad. Eso no haría mi hija. Ella me llamaría desde donde esté", asegura Rosario.

Según explica, en la quincena de este mes le entregarán el resultado de las investigaciones de las comunicaciones que se realizaron desde el celular de su hija durante los días posteriores a la última vez que fue vista.

"Voy a seguir en la lucha, por los derechos de mi hija y de todas las mujeres. Y la voy a encontrar", sentencia Rosario.

El impulso: sus hijos

"Un día decidí que mis hijos son primero", recuerda Gladys Vera Caytano, quien desde hace nueve años se alejó de su pareja, cansada de los constantes maltratos psicológicos que vivía, para que sus tres hijos no crezcan en un hogar violento.

"Desde ese momento yo los crié libres de machismo. Todos realizan las mismas actividades", cuenta Gladys.

Hoy, ella trabaja como facilitadora de acción contra la violencia del Ministerio de la Mujer y recorre los cerros de San Juan de Lurigancho para capacitar y orientar a quienes sufren maltratos por parte de sus parejas.

Madre toda la vida

Teodora Ruiz Vásquez tiene 77 años y vive en una pequeña habitación de San Miguel, junto a su hijo Gustavo.

Hace cinco años, Gustavo quedó en estado de coma tras haber sido víctima de un robo. Meses después recuperó la conciencia, pero su vida no volvió a ser la misma: quedó en estado parapléjico.

Así que Teodora, quien tiene cinco hijos y ocho nietos, decidió cuidar de él hasta que sus fuerzas se lo permitan. El amor a su hijo es su impulso diario. ❖

