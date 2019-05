Gobiernos locales de Lambayeque y Piura registran las mayores deudas a las AFP

Juan Vejarano Vergara

Desde hace varios años, diversas instituciones del Estado –principalmente municipalidades y gobiernos regionales– y empresas privadas vienen incurriendo en una práctica ilegal que afecta a los trabajadores. Cada mes los empleadores retienen los aportes que deben ir al Sistema Privado de Pensiones (SPP), pero este dinero jamás lo trasladaron a las cuentas de capitalización individual de las AFP. En el norte, los gobiernos locales de Lambayeque y de Piura son los que registran las mayores deudas con el SPP.

La presidenta de la Asociación de AFP, Giovanna Prialé Reyes, sostiene que el dinero de los trabajadores tiene que ser devuelto a sus cuentas de capitalización individual, porque de lo contrario se verán afectados al momento de la jubilación. “Este es un problema como tantos años tiene de creado el sistema nacional y privado de pensiones, y hasta ahora no se logra corregir. Ahora que vamos a ir hacia una propuesta de reforma, un tema que tiene que ser mirado es la institucionalidad en el pago (responsabilidad social)”, añade.

La ejecutiva recuerda que producto de esta deuda existente, el año 2016 se firmó un acuerdo y una conciliación REPRO-AFP (Régimen de Reprogramación de Aportes de Pensiones), donde se reconocía la deuda por S/1,488.5 millones, que correspondía a 254,045 afiliados y que fue aceptada por 814 de 1885 entidades públicas. El REPRO permite congelar la deuda con los intereses calculados y se debe pagar hasta en 120 cuotas (diez años). A la fecha van cancelando la cuota 15.

En el norte los gobiernos municipales con mayores deudas al sistema de AFP son: Lambayeque con S/105 millones 166,133 (afectados 3599 afiliados), Áncash S/41 millones 302,067 (afectados 2158), Piura S/39 millones 802,777 (afectados 4455), La Libertad S/29 millones 099,520 (afectados 2826), Tumbes S/26 millones 322,187 (afectados 1335), Cajamarca S/7 millones 822,396 (afectados 531) y Amazonas S/1 millón 293,834 (afectados 303 ).

Situación en Lambayeque

Entre los gobiernos locales de Lambayeque el más deudor es la Municipalidad Provincial de Chiclayo con S/56 millones 542,876 (afectados 1446 personas), le sigue la comuna distrital de José Leonardo Ortiz con S/17 millones 702,120 (afectados 444), la municipalidad de Ferreñafe S/11 millones 702,120 (afectados 182), Municipalidad Provincial de Lambayeque S/3 millones 402,246 (afectados 209), comuna distrital de Picsi S/2 millones 287,312 (afectados 90), municipalidad de Zaña S/1 millón 617,063 (afectados 30), de Pítipo S/1 millón 509,589 (afectados 61), Reque S/1 millón 479,822 (afectados 30), Olmos S/933,831 (afectados 316), entre otros.

En relación al gobierno regional las entidades más deudoras son: Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) de Chiclayo con S/47 millones 804,548 (afectados 5685 afiliados), sede central S/8 millones 308,075 (afectados 2068), Gerencia de Salud S/5 millones 709,481 (afectados 839), UGEL Lambayeque S/1 millón 335,530 (afectados 456), UGEL Ferreñafe S/357,274 (afectados 654), Proyecto Olmos S/251,267 (afectados 52), Gerencia de Agricultura S/213,440 (afectados 61), Hospital Las Mercedes S/143,848 (afectados 26), Hospital Belén Lambayeque S/95,046 (afectados 26), Gerencia de Transportes S/83,713 (afectados 25) y Colegio Militar Elías Aguirre S/58,186 (afectados 6).

Un total de 39 entidades de Lambayeque (11 del gobierno regional y 28 de gobiernos locales) se acogieron al REPRO para regularizar la deuda generada con 13497 trabajadores, por no haber destinado sus aportes previsionales a la AFP por un monto de S/169 millones 526,546.

La realidad en Piura

Los gobiernos locales de Piura con más deudas a las AFP son: Municipalidad Provincial de Talara con S/26 millones 797,726 (afectados 711 afiliados), Municipalidad Distrital de Bellavista S/4 millones 253,374 (afectados 110), comuna distrital de Castilla S/2 millones 293,987 (afectados 101), comuna de Tambogrande S/1 millón 166,799 (afectados 605), de Huancabamba S/923,247 (afectados 671), Los Órganos S/807,127 (afectados 108), Las Lomas S/629,751 (afectados 50), Carmen de la Frontera S/580,573 (afectados 32), La Matanza S/426,535 (afectados 48), Municipalidad Provincial de Morropón-Chulucanas S/388,246 (afectados 593), Ignacio Escudero S/314,764 (afectados 46), Tamarindo S/274,119 (afectados 28) y Municipalidad Provincial de Piura S/265,418 (afectados 954), entre otros.

En cuanto a las entidades del gobierno regional con más deudas son: Hospital de Apoyo de Sullana S/216,480 (afectados 225), Dirección de Agricultura S/186,278 (afectados 26), Proyecto Chira-Piura 59,902 (afectados 15), Gerencia Subregional Morropón-Huancabamba S/56,217 (afectados 127), UGEL Alto Piura S/33,294 (afectados 59), Salud Morropón-Chulucanas S/17,942 (afectados 96), Hospital de Apoyo Santa Rosa (afectados 132), Dirección de Producción S/11,474 (afectados 12), Colegio Militar Pedro Ruiz Gallo S/8,523 (afectados 17), entre otros.

En total 42 entidades de Piura (13 del gobierno regional y 29 de gobiernos locales) se acogieron al REPRO para regularizar la deuda generada con 5234 trabajadores, por no haber destinado sus aportes al sistema de AFP por S/40 millones 429,879.

En relación a los gobiernos regionales la lista en el norte la encabeza La Libertad con una deuda de S/113 millones 630,854 (afectados 11482), le sigue Lambayeque con S/64 millones 360,414 (afectados 9898), Áncash S/45 millones 240,292 (afectados 12925), Tumbes S/19 millones 046,139 (afectados 3081), Amazonas S/15 millones 878,926 (afectados 3478), Piura S/627,103 (afectados 779) y Cajamarca S/292,482 (afectados 641).

Preocupa incumplimiento

Giovanna Prialé sostiene que en el primer trimestre del 2018, cuando empieza el pago del REPRO, el nivel de cumplimiento de la tasa de pago era de 97%; pero en los primeros tres meses de este año (cuota 13, 14 y 15) lo que se evidencia es que el cumplimiento cae a 66%, quiere decir que de un año a otro el pago de la deuda por cuota ha caído en casi 30%, lo cual es un tema que preocupa. “Hay entidades que han pagado toda su deuda REPRO (hasta la cuota 15, equivalente a S/5 millones 358,425), pero hay otros que no han cumplido siquiera con la primera cuota”, indica.

La presidenta de la Asociación de AFP refiere que al primer trimestre de este año hay once municipalidades que han cumplido con pagar entre el 97%, 98% y 99% de su deuda, entre ellas figuran Amazonas, La Libertad y Áncash. Pero hay cinco que apenas han superado el 60%, entre ellas Piura, Tumbes y Lambayeque. “El monto que se ha dejado de pagar por los más deudores equivale a 57 veces el monto que dejaron de pagar los 11 con mayor cumplimiento”, revela.

En cuanto a los gobiernos regionales, precisa que estos han pagado en promedio el 80,4% de lo que demandaba su obligación con sus trabajadores; pero hay siete que han alcanzado un cumplimiento de 100%, entre ellos Cajamarca y Lambayeque. Hay otros que han hecho un esfuerzo y han cumplido arriba del 95%, como Piura y La Libertad, y hay cuatro gobiernos que no han pagado más del 60% de su deuda, entre ellos Amazonas y Áncash. El monto que se ha dejado de pagar hasta la cuota 15 es de S/21.7 millones.

Prialé dice que de acuerdo a la ley por cada mes que no ha sido pagado el aporte de un trabajador se debe iniciar una acción de cobranza administrativa y judicial, que en el caso de las AFP significa el 40% de los gastos para hacer estas cobranzas.

“Lo que pasa es que las autoridades (alcaldes y gobernadores) cambian y lo que dicen es que no tienen plata, que la deuda no se ha generado en su gestión, no tienen responsabilidad solidaria. Este mismo problema que tienen las AFP para recuperar el aporte que nunca debió salir de la unidad ejecutora a otro destino que no sea la cuenta de capitalización individual, lo tiene la ONP y EsSalud”, advierte.

Explica que el Decreto Legislativo 1275 con el que se aprueba el REPRO debe precisar un artículo en el que se señale que el funcionario público tiene responsabilidad administrativa; sin embargo, cuando han ido a la Contraloría resulta que ese punto está en el aire, pues solo figura la responsabilidad pero no aterriza en una infracción que esté tipificada en el Código Penal, por lo tanto no es pasible de sanción penal y civil, porque no es un fiador solidario. “Esta es una necesidad urgente que hay que revisar”.

Prialé Reyes sentencia que “cuando el funcionario público tome dinero del trabajador debe tener responsabilidad solidaria, eso va a generar que ese funcionario piense diez veces antes de tomar dinero ajeno”. “Hace falta que el Estado colabore con nosotros para que tengamos a funcionarios sancionados, que se les excluya del servicio público, para que de esa manera se corrijan estos horrores que están ocurriendo en la administración pública”, subraya.

Expresa que esto es muy peligroso, porque ese dinero que no ingresa y no va a la cuenta de capitalización, al momento que se jubile le va a faltar y su pensión se verá seriamente afectada. “Esto es un robo”, advierte.

La ejecutiva refiere que hay entidades que no han pagado una sola cuota del REPRO, entre ellas están dos municipalidades en Piura: Cristo Nos Valga (S/1625) y Lalaquiz (S/2712). “Si no tienen esa intención de cumplir, entonces para qué asumen esos compromisos”, afirma.

Pide a congresistas apoyar para recuperar dineros

La presidenta de la Asociación de AFP hizo un llamado a los congresistas para que los apoyen en esta tarea y se haga justicia con los trabajadores, para ese dinero sea devuelto a las cuentas de capitalización individual con la rentabilidad que debería haberse generado por cada aporte que no se hizo.

“Si bien esto puede tener un impacto en la caja fiscal, que debemos cuidar todos, lo cierto es que el Estado también tiene la obligación de responder por estas deudas en el corto plazo, ver mecanismos de contingencia para reconocer las deudas”, explica.

Giovanna Prialé destaca el papel de los sindicatos que los están acompañando en esta lucha por la defensa de los derechos de los trabajadores.