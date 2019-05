Cajamarca: 41 funcionarios no cumplen con perfil profesional

El gobernador regional de Cajamarca, Mesías Guevara Amasifuén, se mostró respetuoso del trabajo de la Contraloría General de la República, que puso en la cuerda floja a unos 24 funcionarios de confianza de su gestión, que por el momento no acreditan el perfil para desempeñar sus cargos, tras ser sometidos a un riguroso chequeo cumplido del 22 al 26 de abril pasado.

“A partir de nuestro acercamiento a la Contraloría, en su oportunidad solicité la verificación de los perfiles de los funcionarios de la región Cajamarca, el trabajo que cumple a nivel nacional nos ayuda a transparentar la gestión. Las observaciones deberán ser levantadas en el plazo que ha fijado la Contraloría; sin embargo, seremos respetuosos del trabajo que cumple esta institución”, dijo en referencia a esta acción de control.

Luego de esta evaluación sometida por el máximo órgano de control, el gerente general de la región cajamarquina, Alex Gonzales Anampa, anunció que si no cumplen con levantar las observaciones hasta el 15 de mayo serán separados.

“Somos los primeros en aceptar las recomendaciones y sugerencias de la Contraloría, al firmar un convenio de Declaración de Intereses; por ende, nos sometemos a cualquier evaluación y acción que permita hacer transparente la gestión. La fecha para levantar observaciones es el 15 de mayo, además seremos los primeros en informar la lista de los que serán separados”, subrayó.

Así declaró después de la publicación del documento de aquella institución de control respecto de la evaluación de perfil profesional de gerentes y subgerentes del gobierno regional, en donde se establecen observaciones que deberán ser atendidas en el tiempo señalado.

Funcionarios que no cumplan con el perfil establecido, o no puedan levantar las observaciones realizadas por la Contraloría, anotó, serán retirados de la gestión, se les agradecerá por sus servicios, pero se piensa primero en el bienestar y correcta conducción de la gestión, no en intereses personales.

Gobierno local

En el lado de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, durante la visita de control del 22 al 26 del mes pasado, la Contraloría puso al descubierto que al menos 17 funcionarios designados en cargos de confianza, en la gestión del nuevo alcalde Andrés Villar Narro, la mayoría en puestos expectantes de gerentes y subgerentes, burlaron las exigencias para cumplir con el perfil requerido para el cumplimientos de sus labores.

La Contraloría siguiendo un mismo patrón, contrastó la información contenida en el legajo personal con los documentos de gestión interna de la municipalidad para verificar el cumplimiento del perfil correspondiente al proceso de designación de personal en los cargos de confianza, identificándose situaciones adversas que podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos con este procedimiento de designación de funcionarios.

Acciones preventivas y correctivas

Del amplio informe recién subido al portal de la Contraloría, se puede observar que existen cargos de confianza previstos en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) provisional que data del 2015; cuyas unidades, gerencias o subgerencias de su cargo estructural no se encuentran reflejadas en el Manual de Organización y Funciones (MOF).

La Contraloría puso de conocimiento del burgomaestre cajamarquino las recomendaciones para que adopten las acciones preventivas y correctivas.