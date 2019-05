El sur peruano tendrá problemas de energía si no se hace el gasoducto

Demorar la ejecución del gasoducto para el sur no solo encarece el proyecto, también elevará el costo de la energía para los usuarios. El exviceministro de Energía y Minas, Luis Espinoza Quiñones, quien visita Arequipa para un taller sobre Seguridad Energética, explica los riesgos de este retraso.

¿Podemos hablar de crisis energética en el sur?

El sur es deficitario en energía. El país tiene una demanda de 7 mil megavatios y una oferta de 12 mil. La oferta es mayor que la demanda. El problema es que la oferta eficiente y barata que está hecha con energía hidráulica, renovable y gas natural (que son de costos bajos) está en Lima. El gasoducto llega al centro del país y genera 4 mil megavatios con gas natural. El nodo sur demanda casi dos mil megavatios (Ayacucho, Arequipa, Cusco, Apurímac, Puno, Moquegua, Tacna). En unos años, el sur necesitará más generación local con la activación de algunos proyectos. Cuando aumente la demanda, se atenderá con diésel y eso supone una subida de costos para todos nosotros, los usuarios y las empresas.

¿Cuál es el costo de operar con energías baratas y caras?

En el sur tenemos centrales térmicas preparadas para el gas de Camisea. Hay 1 200 megavatios que funcionan con diésel, el costo es 200 dólares por megavatio por hora, pero operar con gas cuesta 30 dólares. Esa es la diferencia de tener y no tener gas. Sufrirán los grandes mineros o grandes clientes, porque como ellos tienen que negociar contratos con generadores, los generadores se darán cuenta que en el sur hay déficit y les van a subir los precios. Las tarifas que paga Egasa, Egesur son un poco más altas que en Lima producto del déficit de generación. Eso cada año se va acrecentando.

¿Qué solución hay?

La única es el Gasoducto del Sur porque ya invertimos en las máquinas, tenemos 1 200 megavatios que lo estamos pagando, sería tonto no usarlo.

¿Qué pasará cuando proyectos como Tía María y Zafranal entren en operación?

Los proyectos mineros demandan energía de alta tensión. Una energía es débil cuando se transporta de grandes distancias y repercute mucho y hace que el sistema colapse y entonces vienen los apagones. La única forma de darle fortaleza es prender centrales aquí, por eso se prenden las centrales de diésel, pero es caro. Necesitamos centrales de 24 horas de bajo costo.

Pero el Gasoducto del Sur está paralizado e incluso se habla de nuevos trazos...

Los gasoductos son muy caros, pero cuando se construyen tienen que hacerlo una sola vez y bien para que pase por la mayoría de las ciudades o se acerquen más. El probable gasoducto del sur salía de Camisea, entraba a Calca, pasaba por Anta (Cusco), se pegaba lo más posible hacia Puno y luego por las afueras de Arequipa. Luego baja hasta Matarani, deja gas y va paralelo a la costa rumbo a Moquegua. El último ramal termina en Tacna. El diámetro es de 32 pulgadas, es grande.

Hay una propuesta del gas de Bolivia...

En ese diseño el ramal de Puno se pensó para unirlo con Bolivia. Sabíamos que iban a necesitar una salida al mar. Ellos tienen gas, pero habilitando ese gasoducto cerca de Puno ellos pueden llegar y vendernos el gas o exportarlo a través de la costa de Ilo. El diseño tiene que ser estratégico, pensando a largo plazo, porque Bolivia no va a salir por Chile. Eso nos refuerza a nosotros; si mañana pasa esto con Camisea, tenemos el gas de Bolivia.

Pero el gasoducto sigue detenido, mientras tanto los costos por energía siguen creciendo

La solución del gobierno fue querer llevar gas desde Melchorita hasta el Sur (gas líquido) en un periodo de cuatro años. Para qué gastar dinero en eso y no peleamos por el gasoducto. Mientras que consumamos diésel tenemos que subsidiar el combustible, pero sería razonable subsidiarlo siempre que tengamos caminando el proyecto del gasoducto.

¿Entonces se debería continuar con el proyecto tal como está, incluso con la misma ruta?

La ruta que dejó Odebrecht no es mala. La ventaja es que tienes la ingeniería, tienes el diseño, los ductos, el Estudio de Impacto Ambiental (EIA), tienes todo para construir. Entonces hacemos una licitación de construcción, eso se hace en tres años, luego se hace un contrato de operación. Así ahorramos tiempo.

¿El Estado ha planteado esta propuesta?

No ha planteado nada. Esa es la mejor solución, primero construyamos y en paralelo haces el contrato de operación. Cada mes que pasa y no haces el gasoducto, consumes más diésel y te va a costar, esa parte no la pones en la ecuación. No es solo la inversión del ducto, sino que es lo que el sector eléctrico va a asumir cada mes que el ducto se demora. No existe otra solución.

¿Cuánto más puede subir la energía mientras no se cuente con la matriz energética del gas?

Si necesitáramos solo 100 megavatios con diésel, eso lo multiplicamos por 8 760 horas (en un año), son 876 000 megavatios; eso lo multiplicamos por 200 dólares por hora que cuesta, nos da 175 millones de dólares. Todo esto a partir del 2021, porque ahí no habrá mucha energía del centro porque se saturará y cada crecimiento del Sur se tiene que poner más diésel en las centrales de Mollendo e Ilo. Metiéndole fuerza al gasoducto pueden hacerlo en 3 a 4 años.

Pero el problema es que nadie le quiere meter fuerza. Proinversión ya llamó o invitó o contactó un banco, ¿no? El tema no es encontrar la ruta perfecta sinocómo lo hago más rápido. El diésel va a subir y los clientes van a pagar de más. Mientras más demore en llegar el gasoducto, más cara va a ser para el usuario la energía. Si uso el proyecto actual, yo como Estado lo puedo hacer en 3 a 4 años.