El abrazo de mamá

Cuando faltan horas para celebrar el Día de la Madre, quiero honrar a la mía, hoy ausente. Se llamaba Obdulia, pero todos le decían ‘Moni’. Era pequeña de estatura, de facciones finas y corazón noble y valiente. Le gustaba pasear en auto y comer helados, vivía orgullosa de sus hijas y de su nieta, de la que siempre presumía.

Yo iba a verla todos los días después del trabajo y me recibía contenta. La encontraba siempre leyendo un libro o resolviendo crucigramas. Le daba un beso en la nuca y ella en la mejilla. Me preguntaba cómo me había ido y yo siempre le respondía que bien, a pesar que muchas veces eso no era cierto. Pero ella, que todo lo sabía, adivinada cuando mi día había sido un desastre y me abrazaba más fuerte. Yo quedaba en calma.

Es que no importa qué tan viejo seas, el sentir las manos ancianas de tu madre acariciándote el rostro, consolándote sin mediar palabra o escucharla decir que 'todo estará bien' es suficiente para levantarte y continuar. Hoy que ya no está conmigo, me aferro a la idea de volverla a ver y sentir algún día. Ojalá estuviera aquí conmigo. Ojalá todos aquellos que aún tienen la bendición de tener a su madre no se cansen de besarla, de engreírla, de decirle cuánto la aman, porque no se imaginan el inmenso dolor que invade el alma cuando ella se ha ido. Ojalá sean buenos hijos, los mejores, y las abracen muy fuerte, porque ese es el triunfo más grande para ellas y porque solo en el regazo de una madre, o en su recuerdo, se encuentra el camino de regreso a la felicidad, a tu esencia, a lo que eres, para así poder continuar.