Errores comunes que cometen las empresas en redes sociales

Las empresas saben que es clave tener presencia en las redes sociales para llegar a su público objetivo. Según el Reporte Digital in 2018, elaborado por las plataformas We are Social y Hootsuite, más del 90% de peruanos usuarios de internet utilizan redes sociales desde su smartphone, lo que evidencia que no es problema para la gran mayoría acceder a sus redes sociales en cualquier momento. Con este constante flujo de usuarios, una correcta gestión y cuidado en estos canales nos permitirá salvaguardar la relación con nuestros clientes y evitar una posible crisis de imagen para la empresa.

En ese contexto, Marco Muñoz, presidente del Comité de Social Media e Influencers del IAB Perú, comparte 5 errores que suelen cometer las empresas en las redes sociales.

1.- ESTAR EN TODAS LAS REDES SOCIALES. No se trata de abarcar el mayor espacio, sino de tener presencia en las redes sociales que te permitan una comunicación efectiva y cercana con tu público objetivo. Por ejemplo, si eres una empresa que ofrece servicios a otras empresas, considera LinkedIn ya que quizás Instagram no sea tu mejor opción. Esto te ayudará a optimizar tiempo, recursos y dinero.

2.- NO ESCUCHAR A TUS SEGUIDORES. Un error común es prestar atención solo a los comentarios positivos e ignorar (o incluso borrar) los negativos, lo que no nos deja identificar y fortalecer nuestros puntos débiles. Si hay algún inconveniente con tu negocio, tu cliente te lo hará notar. Al escucharlos y responderles no solo adquirimos información valiosa, sino que reforzamos la relación entre marca y consumidor.

3.- NO COMPARTIR CONTENIDOS DE VALOR. Las redes sociales deben ser utilizadas para la interacción con nuestros clientes a través de contenidos de valor que, más allá de vender nuestros productos o servicios, transmitan nuestra identidad de marca. Procura brindar al usuario contenidos que puedan serle útiles para su negocio teniendo en consideración aspectos técnicos para que los usuarios puedan ver los contenidos adecuadamente.

4.- PUBLICAR LO MISMO EN TODAS TUS REDES SOCIALES. Los usuarios esperan una comunicación variada en cada red social, pues siguen distintas temáticas que las hacen especiales. Es por ello que compartir el mismo contenido en todas nuestras redes sociales podría ser lo menos apropiado para potenciales seguidores y, sobre todo, para los usuarios más fieles a nuestra marca, que podrían percibir estas publicaciones como repetitivas o poco originales. Cada red social cumple un rol distinto que debe ser aprovechado estratégicamente.

5.- BUSCAR MÁS SEGUIDORES. Un error común es mantenernos siempre en la búsqueda de más seguidores, al punto que todas nuestras acciones giren en torno a ello. Aunque es importante tener una comunidad amplia para lograr un mayor alcance, este no debe ser nuestro único objetivo. Lo ideal es reforzar los lazos que tenemos con nuestros actuales seguidores para fidelizarlos a través de contenidos valiosos para ellos. ❖