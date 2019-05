Descubren que personal del SAT apoya a los ‘colectiveros’

Una gran preocupación existe dentro de la Municipalidad Metropolitana de Lima debido a que la informalidad del transporte público ha logrado infiltrarse en la principal institución encargada de cobrar las multas.

Así lo reveló ayer el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, quien precisó que se ha iniciado una investigación interna en el Servicio de Administración Tributaria (SAT), ya que un grupo de empleados estaría brindando información a conductores de taxis 'colectivos' y de cústeres 'superpiratas', respecto a los operativos de fiscalización que se ejecutan en los corredores complementarios y otras vías.

"Hay gente inclusive infiltrada en el propio SAT que da información a los 'colectiveros'. Entonces, cada vez que vamos a realizar un operativo, ellos tienen información privilegiada a través de WhatsApp. Estamos tras la pista de todos. No solo debemos realizar un trabajo interno sino externo para luchar contra la informalidad en las calles", afirmó Muñoz en Canal N.

De esta manera –agrega el vocero del SAT, Daniel Sheron Cabezas– los transportistas informales se encuentran preparados y listos para enfrentarse a los inspectores municipales.

"El trabajo es arduo. Nosotros reportamos 300 unidades (entre 'colectivos' y cústeres) que enviamos al depósito municipal por multas impagas", dijo.

Pero este no es el único problema. También se suma la existencia de una mafia de tramitadores que opera en la misma puerta del SAT y que ofrece congelar las multas a través de recursos legales. Esto, por ejemplo, genera que haya papeletas "pendientes" debido a que están en un proceso de impugnación o apelación en el Poder Judicial.

"Se frenó la reforma"

En otra parte de la entrevista, Jorge Muñoz expresó que en la gestión de Luis Castañeda Lossio se frenó la reforma del transporte, por lo que se están tomando las acciones correspondientes para corregir los errores. "Ya estamos lanzando la ampliación del Metropolitano a Carabayllo y ya hemos implementado el cobro con tarjetas en los corredores", indicó.

En ese sentido, Muñoz precisó que vienen trabajando para que empiece a funcionar la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) de Lima y Callao. "La próxima semana sostendré una reunión con el primer ministro Salvador del Solar para abordar este tema. Quiere confirmar ya el directorio", agregó.

"No empresas corruptas"

​El burgomaestre también se pronunció sobre la paralización de la Vía Expresa Sur hasta la carretera Panamericana Sur. Así, aseveró que como nueva política de la Municipalidad de Lima se pondrá a disposición de las unidades ejecutoras una lista de empresas “vetadas”, por actos de corrupción, a fin de que no se pueda contratar con estas para la ejecución de una obra.

“Es una decisión política, sin duda. Nosotros no nos casamos con la corrupción. En ese aspecto hemos tomado una decisión y no daremos marcha atrás pues está decidido. No vamos a ir con nadie que tenga una mochila de corrupción”, refirió el alcalde de Lima. ❖

Muñoz sugiere a Miraflores modificar polémica norma

Consultado sobre la polémica ordenanza para ciclistas y peatones, Jorge Muñoz recomendó al municipio de Miraflores modificar la norma y encontrar mejores soluciones.

“Hago una crítica constructiva. Esa ordenanza tiene que ser modificada, ya salieron a decir (el municipio de Miraflores) que hay algunas acciones correctivas, pero lo han hecho con un decreto de alcaldía, que no puede alterar la ordenanza porque es de menor jerarquía. Mi sugerencia humilde es que la ordenanza sea reestructurada para lograr normas de convivencia adecuadas”, señaló el alcalde de Lima.

Al respecto, colectivos de ciclistas señalaron que se ha abierto un proceso de diálogo para derogar algunos puntos de la norma.

