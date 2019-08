Concejo Municipal de Cusco vuelve a priorizar vehículos en Centro Histórico

Cusco. El Consejo Municipal modificó la ordenanza 022-2016 para que 18 zonas y vías del Centro Histórico -que antes estaban declaradas como rígidas- ahora sean usadas para estacionamiento vehicular. La modificación permitirá la habilitación de 490 espacios para vehículos particulares en el casco monumental.

Ahora podrán estacionarse en las calles Tordo, Ccascaparo, Granada, Saphi, Qera, Santa Teresa, San Andrés, Ruinas, Teatro, Siete Cuartones y Heladeros. También en pasaje Grace, Calle Nueva y las avenidas Pardo y Tullumayu. Según el regidor Miguel Ángel Cabrera, integrante de la Comisión de Tránsito del Concejo, hay un estudio técnico que sustenta esa decisión y se cobrará por el uso de estos espacios.

El exregidor Aarón Medina dijo que "no se puede hablar de otorgar un derecho, ya que no se puede cumplir con toda la demanda". Agregó que la nueva ordenanza pone fin no sólo a un proceso de peatonalización, sino también al proceso de captura del espacio público para la sostenibilidad de la ciudad.