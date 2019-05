El Agustino: Acusan a profesor de pretender cobrarle a una alumna para que apruebe el curso [VIDEO]

Jorge Armando Moya Buamscha fue denunciado por la madre de una adolescente de 13 años, luego de que el sujeto intentara cobrarle a la menor por aprobarla en sus cursos. Incluso, el hombre habría incurrido en chantaje sexual.

“El profesor le dice: ‘Entonces no te voy a cobrar nada, va a ser algo más práctico, sencillo y no vas a gastar dinero’”, comentó la madre de la víctima a América Noticias.

Las conversaciones entre la menor y el docente, pruebas del hecho, se dieron por WhatsApp. En ellas se puede leer que el profesor de secundaria pide 50 soles por materia. La alumna le responde que es mucho dinero y el sujeto le hace una nueva propuesta. “Yo quiero lo otro”, le escribe.

La adolescente le contó lo sucedido a su madre, quien realizó la denuncia por chantaje sexual en el Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de El Agustino.

La progenitora también mencionó que, hasta el momento, el colegio no se ha manifestado sobre el caso. “No me llama la directora, no me dice nada, no me ha preguntado por mi hija, quien tiene miedo y no quiere asistir al colegio”, declaró la mujer. Además, pidió que el hombre sea sancionado por las autoridades.

Por otro lado, el citado medio se comunicó con el docente denunciado, quien negó la acusación y dijo que solo le había pedido su cuaderno a la menor. “Hay un error. Yo no estoy hablando de otra cosa, solo que presente su cuaderno para colocarle la nota”, dijo el hombre.