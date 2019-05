Arequipa: Ministerio Público investigará denuncia de menor por violación sexual [VIDEO]

Con sumo cuidado será investigado el caso de una menor quién habría sido víctima de violación y tocamientos por parte de su padrino. El anuncio fue realizado este miércoles por personal del Ministerio Público en Arequipa, a través de su cuenta oficial en Facebook.

De acuerdo a la denuncia, Isidro C. P. es señalado como el autor de violentar a una menor de 13 años en el distrito de Viraco, en la provincia de Castilla en Arequipa. El caso fue revelado a fines de abril ante la Policía por una joven de 19 años, quien es la prima de la agraviada.

Una de las medidas del Ministerio Público consiste en la toma la declaración del sospechoso, de la madre de la agraviada y la denunciante. También realizar una pericia psicológica y aviso a la Unidad de Víctimas y Testigos (UDAVIT) para la asistencia a la víctima.

Sin embargo, familiares de la víctima no están de acuerdo con el desarrollo del proceso fiscal. Ellos señalan que el día que fue detenido el sujeto, autoridades policiales y de la Fiscalía no realizaron las medidas correspondientes. Indican que la menor no fue sometida a evaluaciones por cámara Gesell y que el sospechoso permanece en libertad.

Este disgusto lo puso en evidencia el abogado de la víctima quién reclamó al fiscal provincial de Castilla, Fredy Apaza Noblega. Esta intensa conversación fue grabada y difundida a través de Facebook. Al respecto, varios usuarios se mostraron en desacuerdo con la postura que mostró el fiscal al cuestionar la existencia de un delito en el caso.

Finalmente, la Fiscalía indicó que la menor será evaluada por cámara Gesell este 15 de mayo. Por lo pronto indicó que ya se practicó una Evaluación Médico Legal que arrojó desfloración antigua sin lesiones. Además subrayaron que al no haber un caso de flagrancia no pudieron detener al padrino, a pesar de ello aún necesitan realizar más diligencias para esclarecer el hecho.