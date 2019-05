Ministerio Público pidió prisión preventiva para el hombre que atropelló a su hermana embarazada en S.J.L.

Luego de que Sandra Condori Páucar falleciera tras ser atropellada por su medio hermano, Luis Adrián Conde Páucar, la Primera Fiscalía Provincial Penal de San Juan de Lurigancho solicitó 9 meses de prisión preventiva contra el hombre. La víctima tenía cuatro meses de embarazo.

Como se recuerda, la mujer y su madre acudieron a la vivienda de Luis Conde para pedirle a unos inquilinos que se vayan de la casa. Ellas se encontraron con la pareja del hombre y se inició una fuerte discusión.

Según el testimonio de la parte agraviada, el sujeto llegó con su auto y arrolló a Sandra. Si bien ella estaba acompañada por su hija de seis años, la menor se salvó de milagro y terminó con un corte en la frente.

La madre de Sandra acusa al hijo de su expareja de haberlo hecho a propósito. “En eso vino mi hijo con el carro. De frente se ha metido. Él dijo ‘la voy a matar’”, declaró.

Mientras que el acusado dijo que todo fue accidentalmente y que él y su esposa fueron agredidos por las mujeres.

“Me llamó mi señora, dijo que la habían sacado (del inmueble), que estaban con un cuchillo, que la habían arrastrado toda la escalera [...] Me acerco a mi casa, ella se pone en medio, avanzo, me rompe mi luna y mi parabrisas. No he podido frenar y ahí se ha ido encima el carro”, señaló el medio hermano de la víctima.

Conde fue detenido por los policías del Depincri Canto Rey. Ahora, el Ministerio Público informó, a través de su cuenta de Twitter, que el “requerimiento fiscal es por el presunto delito de feminicidio agravado en agravio de Sara Condori Páucar. Asimismo, se informó que el sujeto cuenta con antecedentes por agresión hacia su madre”.