Asistencia legal gratuita para los internos del penal de Lurigancho

A Bacilio del Castillo Rojas, de 73 años, lo detuvieron en diciembre del año pasado después de votar en el referéndum. Le dijeron que tenía una orden de captura por un caso de estafa y lo internaron en el penal de Lurigancho. Ahora asegura que nunca pudo defenderse, que no tiene un abogado, que no sabe cuándo saldrá libre ni cuál es exactamente su situación legal.

"No tengo nada. Vengo de provincia. Mi familia está allá. No tengo quién me haga las consultas en el juzgado. El abogado que he solicitado no está trabajando porque no tengo para pagarle. Tampoco tengo defensor público. Me metieron preso y ahí se acabó todo", relata.

El caso de Bacilio es, en palabras de María Elena Portocarrero, decana del Colegio de Abogados de Lima, uno de los muchos que hacen necesaria una política de defensa social orientada a solucionar el problema de cárceles sobrepobladas.

"La inercia procesal deriva del propio impulso que le den las partes. Estamos viendo que hay muchas personas de provincia que no tienen recursos económicos para darles impulso real a sus casos. De alguna u otra manera, dando asesorías sociales, el abogado puede impulsar esas acciones", sostiene Portocarrero.

Ayer, un equipo de 23 abogados llegó hasta el citado penal para brindar asistencia gratuita a los internos. En la jornada se conocieron varios casos de reos que desconocían su derecho de apelar o que todavía están a la espera de un juicio.

En este último grupo se encuentra Luigi Núñez Bardales, de 22 años. A él se le investiga por robo agravado y tiene una orden de prisión preventiva de siete meses. Aunque legalmente no ha sido declarado culpable, desde hace un mes está internado en Lurigancho, una de las cárceles más peligrosas y hacinadas del país.

Luigi dice ser inocente y reclama su derecho a ser juzgado en libertad. "Tengo arraigo familiar y mostré mis boletas de pago. Yo trabajaba haciendo limpieza en un condominio. Dos de los agraviados son mis vecinos y dicen que no soy yo el que les robó, pero igual estoy preso desde hace un mes", cuenta desde el penal.

Para Portocarrero, es necesario encontrar "soluciones alternativas" a los medios convencionales de control social, pues la situación "no se resuelve construyendo más establecimientos penitenciarios".

"No debemos hacer que todas las sanciones sean penas efectivas de cárcel. Tenemos que usar otras opciones que nos brinda la ley para evitar la tugurización de los penales, que al final no permite una correcta resocialización", argumenta.

En el Perú, según cifras del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), existen 35.927 presos sin sentencia, lo que representa el 39% de la población total de las cárceles. En 2012, este porcentaje llegaba hasta el 59%. Muchos de ellos, es cierto, podrían ser culpables. Pero también inocentes.❖

