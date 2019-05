A más de diez días de la remoción de presidente, la SBCh sigue descabezada

Pese que han transcurrido más de diez días desde la remoción del presidente de Directorio de la Sociedad de Beneficencia de Chiclayo (SBCh), Víctor Orozco Nuntón, el alcalde del ayuntamiento chiclayano, Marcos Gasco Arrobas, no designa a su reemplazo, situación que complicaría el desarrollo de las actividades en dicha institución.

“Se elegirá al presidente del Directorio hoy (ayer) o mañana”, expresó el burgomaestre.

Nuntón Orozco, quien es hermano de la regidora Felipa Nuntón, fue separado del cargo por los cuestionamientos de los concejales de oposición, los que exigen se designe al sucesor de Nuntón, quien duró menos de 48 horas en el cargo.

En este caso, según la normativa, debe ser el representante del Ministerio de la Mujer el que debe asumir la presidencia, situación que no ocurre debido a que a la fecha el Ejecutivo no elige a su director para la SBCh.

Respecto a la Gerencia General de SBCh, el 24 de abril de este año el abogado Juan Carlos Grández Orbegoso presentó su renuncia, la que fue aceptada por el Directorio.

Sin embargo, la resolución que oficializa que Grández ya no es parte del cuadro de funcionarios de la SBCh no se firmó, pues Orozco Nuntón fue separado del cargo.

Grández Orbegozo manifestó que no existe ninguna irregularidad que siga despachando y firmando los proveídos. “Se comunicó al Órgano de Control Institucional”, indicó.

Por su parte, el regidor Yony Piana lamentó que la falta de cuadros técnicos conllevó a esta situación.