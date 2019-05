Colectivo recibe cada semana al menos 4 denuncias por mujeres desaparecidas

En 2003, el Estado peruano promulgó la ley 28022 que ordena la creación de un registro con información sobre personas desaparecidas; sin embargo, han pasado dieciséis años y la relación aún no existe. Katherine Soto, fundadora del colectivo Mujeres Desaparecidas, explicó que "esta irregularidad genera malestares en las familias de las personas, niñas, niños y mujeres desaparecidas".

En entrevista, reveló que, desde enero de 2017, llega cada semana a la página de Facebook de la organización que lidera al menos 4 denuncias por desaparición de mujeres. En un contexto en el que la tasa de feminicidios va en aumento, ¿cómo se debe alertar a las autoridades este hecho?

"El decreto legislativo 1428, lamentablemente, recién se promulgó en setiembre del año pasado. Allí se establecen los procedimientos que deben seguirse cuando desaparece un niño, persona con discapacidad, migrante, adulto mayor y mujer víctima de violencia", aclaró.

Precisó que esta ley solo considera a las mujeres desaparecidas cuyas familias puedan probar, mediante una denuncia, testigos, audios o fotografías, que la víctima sufrió violencia física antes de que su paradero se desconozca.

"Para saber cómo actuar en estos casos, el Ministerio de la Mujer tiene pendiente crear un protocolo. Estamos a la espera de que se elabore para saber qué tipo de medidas específicas se van a tomar en el caso de mujeres desaparecidas que fueron atacadas", informó.

En un reportaje publicado en este diario, se informó que una de cada diez mujeres desaparecidas en los últimos años fue hallada muerta. Aunque, antes de que se les pierda el rastro, muchas mujeres sufren violencia por parte de sus parejas, la justicia peruana no centra sus esfuerzos en comprobar las hipótesis para castigar al agresor.

Por el contrario, después de recibir la denuncia, las autoridades trabajan para encontrarla, ya que la desaparición no es un delito. "El hecho de que una mujer desaparezca no es un delito porque no hay evidencia de que un cuerpo ha sido vulnerado", dijo.

Agregó que, en otros países, la justicia ordena prisión preventiva a los principales sospechosos. Pero esto no sucede en el Perú. "En México, por ejemplo, los casos de desaparición de mujeres se investigan desde la hipótesis de que la persona pudo haber sido víctima de feminicidio", contó.

Tras escuchar cientos de casos de mujeres desaparecidas en el Perú, Soto aseguró que muchas veces la policía no toma la denuncia a las familias porque aseguran que la persona "está con la cabeza caliente, se escapó con su amante o quiere alejarse de su familia".

Parte del colectivo "Mujeres Desaparecidas". Créditos: Facebook

La condición de vulnerabilidad en la que viven las mujeres en el Perú es la razón por la que la organización Mujeres Desaparecidas demanda que, en el protocolo que debe elaborar el Ministerio de la Mujer, se considere que todas las peruanas sufren una situación de riesgo.

"Nuestro pedido es que el decreto no solamente se refiera a las mujeres en situación de violencia, sino también a las mujeres en general porque todas las mujeres que viven en este país se encuentran en una situación de riesgo por el simple hecho de ser mujeres", afirmó.

¿Cómo denunciar la desaparición de una mujer?

Lo primero que debe hacer el familiar de una mujer adulta desaparecida es ir a la comisaría del distrito donde supo que la persona estuvo por última vez. "Estas personas deben saber que no tienen que recibir respuestas como 'tienes que esperar 24 horas o 72 horas' por parte de las autoridades", advirtió Soto.

Para poner la denuncia se debe contar con una fotografía actualizada. En caso se trate de una madre que desapareció junto a su hija, tiene que llevarse dos fotografías vigentes. "Cuando se tomó la denuncia de la desaparición de Stephanie Díaz, sucedió que la policía recibió la fotografía de la mamá y de la niña en una misma nota de alerta. Esto no debe suceder", indicó.

En ese sentido, la fundadora de Mujeres Desaparecidas pidió a las familias que exijan que las imágenes vayan separadas. Después, deben explicar las circunstancias en las que desapareció la persona, la ropa que llevaba y cómo lucía. Estos datos se publicarán en una nota de alerta.

"Es necesario que la familia informe cada una de las situaciones de riesgo en las que cree que se encuentra su familiar", dijo.

Si se trata de una mujer que antes de desaparecer fue violentada, Katherine explicó que la familia debe informar todos los indicios que prueben ello. "Es importante que tengamos el protocolo que establece las medidas en situaciones de víctimas de violencia porque va a dar los mecanismos para que la policía sepa qué información tiene que recaudar", añadió.

No obstante, estos datos no se detallan en la nota de alerta porque la desaparición no es un delito. "Esta información no se redacta en ningún documento. Si la autoridad realiza esto podría estar cometiendo difamación", sustentó.

En 2003 se promulgó la ley que ordena el registro de personas desaparecidas. El documento aún no existe.

Entonces, ¿de qué sirve que el familiar informe los antecedentes de violencia que padeció la mujer desaparecida?. "Los datos sirven para quienes realizan las investigaciones. La Fiscalía considera estos datos cuando llama a declarar a las familias", informó.

Cuando la nota de alerta está lista, la familia debe asegurarse de que la fotografía e información que dio esté en el documento. "Después de que la Policía Nacional difunde el escrito, este se convierte en una alerta de emergencia. Esto quiere decir que todas las entidades públicas de nuestro país tienen que recibir la nota. ¿Cuáles? terminales terrestres, hospitales, aduanas, entre otras", explicó.

¿Qué hacer si la policía no toma la denuncia por desaparición?

En caso las autoridades no quieran recibir la denuncia por desaparición de una mujer, el familiar tiene que llamar a Inspectoría Policial marcando 1818 y contar el problema. "Lo que deben hacer los funcionarios es llamar de inmediato a la comisaría local para pedir que le pongan una sanción penal a los funcionarios que no acogieron la denuncia inmediatamente", comentó.

¿Cuál es el plazo que tienen las autoridades para hallar a una mujer desaparecida?

Las primeras investigaciones para dar con la mujer desaparecida las realiza la Policía Nacional. Para ello, no cuenta con un plazo definido. "Lo que se suele hacer es buscarla dentro del distrito donde desapareció. Lo que debe hacerse es utilizar la tecnología y el geolocalizador mediante el teléfono, ver las cámaras de seguridad, las redes sociales", opinó Soto.

El tiempo para hallar a la persona es indefinido. Familias, colectivos y autoridades continúan buscando a Solsiret Rodríguez, mujer desaparecida desde hace 2 años y 8 meses. Lo mismo sucede con Stephanie Díaz y Shirley Villanueva cuyos paraderos son desconocidos desde el 2017.

Madre de Shirley Villanueva, estudiante universitaria que desapareció en 2017. Su caso es el único que se ha formulado como una denuncia penal. Créditos: La República.

Mujeres Desaparecidas es un colectivo compuesto por familiares de mujeres que desaparecieron en el Perú. Desde diciembre de 2016 reciben denuncias a través de Facebook. Brindan asesoría legal y apoyo emocional a las personas que aún esperan.