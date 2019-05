Sujeto mató a su hermana embarazada al atropellarla [VIDEO]

Una mujer falleció tras ser atropellada por su propio hermano, quien – de acuerdo a las declaraciones de la propia madre de ambos – lo habría hecho intencionalmente, pues las amenazó tras discusión que tuvieron en una vivienda de San Juan de Lurigancho.

La víctima, identificada como Sandra Condori Páucar, tenía cuatro meses de embarazo. En el momento que fue atacada era acompañada por su pequeña hija de 6 años que resultó lastimada con un corte en la frente, además de quedar asustada al ver cómo su madre quedó herida en el piso.

El responsable de dicha muerte fue su propio hermano, Luis Adrián Conde Páucar, quien habría actuado de forma “premeditada”, según denunció su progenitora Victoria Páucar, que pidió “cadena perpetua” por “matar a dos personas”.

Las mujeres habían acudido al lugar para pedirle a un inquilino que se retire, pero se encontraron con la esposa del acusado y tuvieron una fuerte discusión. “En eso vino mi hijo con el carro. De frente se ha metido. Él dijo ‘la voy a matar’”, aseguró la madre de familia.

Por su parte, el detenido dijo que el suceso fue accidentalmente, ya que él fue el primero en ser agredido. “Me acerco a mi casa, ella se pone en medio, avanzo, me rompe mi luna y mi parabrisa. No he podido frenar y ahí se ha ido encima el carro”, señaló.

Asimismo, dijo que su hermana quiso acabar con la vida de su esposa. “Me llamó mi señora, dijo que la habían sacado (del inmueble), que estaban con un cuchillo, que le habían arrastrado toda la escalera. (Las responsables son) mi mamá, mi hermana y la otra”, indicó.

El caso es investigado por agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) de Canto Rey en San Juan de Lurigancho. Una persona cercana a la familia, que prefirió el anonimato, contó que Luis Conde Páucar cumplió prisión por agresión a una expareja.