Sujeto roba gaseosas y dedica rap a policías antes de ser encarcelado [VIDEO]

En Chiclayo. Luego de haber sido acusado de sustraer unos paquetes de gaseosas, junto a un cómplice, agentes de la Policía Nacional capturaron al presunto hampón y cuando se disponían a para internarlo en el calabozo, este improvisó un rap –género urbano– en consonancia con su situación y líneas de protesta social.

Se trata de Gustavo Noblecilla Vinces, quien, al observar que estaba siendo grabado por un efectivo, entonó la siguiente estrofa: “Así, andando pobre, enmarrocado o con dinero; la vida me enseño que nunca me tire para el suelo. Por eso sigo para delante, porque no soy un cobarde, porque soy elegante”.

Asimismo, en un acto de provocación mandó besos volados antes de ser finalmente recluido en la comisaría de El Porvenir. El agraviado Raúl Saldarriaga Olivos, de 63 años, lo reconoció y también a su ayudante, identificado como Christian Javier Quintero Delgado. Este último se dio a la fuga, pero fue delatado.

Cabe resaltar que el robo ocurrió en la intersección de las avenidas Pedro Ruiz y Luis Gonzáles, en pleno centro de la ciudad.