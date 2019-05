Policía captura a delincuentes que robaron mil dólares a cambista en San Borja [VIDEO]

Una cámara de seguridad captó el preciso instante en el que dos delincuentes armados asaltan a un cambista que trabajaba en la cuadra 34 de la avenida Aviación, sector de Limatambo, en el distrito de San Borja.

El trabajo coordinado de los agentes de las Águilas Negras, los Halcones y el Escuadrón de Emergencia de la Policía Nacional, permitió la captura de dos de los responsables identificados como Carlos Alberto Reyes Pardo y Hans Velásquez Macavilca, ambos fueron llevados a la comisaría del distrito de Surquillo.

La víctima de los delincuentes interceptaron a su víctima y la golpearon para sustraerle un morral donde guardaba el dinero con el que trabajaba en el distrito de San Borja.

"Me agarraron del cuello, me tiraron al suelo por atrás y ahí intentaron sacarme el canguro. Como no pudieron, me empezaron a golpear con cachazos", dijo Hernán Panibra, el afectado.

Una vez reportado el hecho, los efectivos del orden activaron el Plan Cerco para evitar que los fascinerosos huyan de la zona. Estos fueron atrapados en el cruce de República de Panamá con la avenida Angamos.

La Policía Nacional incautó el dinero arrebatado al cambista y un arma de fuego. Los sujetos negaron ser responsables del asalto y incluso negaron tener antecedentes.

Gracias al Plan Cerco, los efectivos del Escuadrón de Emergencia de la PNP han logrado capturar a delincuentes inmediatamente producido el hecho o en flagrancia. Es uno de los operativos que más resultados positivos ha traído para combatir a los fascinerosos.

"Gracias a este orden de operaciones hemos capturado a diferentes delincuentes, que han sido capturados inmediatamente después de cometer hecho delictivo", el coronel PNP Lizandro Quiroga, jefe de la División de Emergencia.