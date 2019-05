Moquegua pedirá interceder al Gobierno en reclamos a mineras

El reclamo a las empresas mineras por su responsabilidad social se puso otra vez en agenda en Moquegua. El gobernador regional Zenón Cuevas Pare y los tres alcaldes provinciales de Mariscal Nieto, Abraham Cárdenas; de Sánchez Cerro, Luis Concha, y de Ilo, Gerardo Carpio, se reunirán mañana al mediodía con el presidente de la República, Martín Vizcarra.

Pedirán al mandatario que interceda en solucionar la problemática minera en la región. Hay que recordar que Vizcarra, cuando se desempeñó como presidente regional, instaló una mesa de diálogo con Southern. En esta, logró arrancarle S/ 108 millones para un proyecto de tecnologías informáticas y comunicacionales en colegios.

En la actualidad, aún existen demandas pendientes de la población que las compañías no atienden. Según el facilitador de diálogo del gobierno regional, Julio Fayloc, aún es el caso de la empresa Southern.

Las negociaciones se entramparon sobre el tema económico. La transnacional propuso dar S/ 700 millones, de los cuales S/ 300 millones serían por Obras por Impuestos y el restante como aporte directo.

Después, la propuesta aumentó a S/ 1000 mllns. (S/ 600 mllns. por Obras por Impuestos y S/ 400 mllns. por aporte directo). Para los moqueguanos, les pareció irrisorio y plantearon que diera como mínimo S/ 2080 millones.

En el periodo del exgobernador Jaime Rodríguez, no se tuvo voluntad para retomar las conversaciones. Hoy Cuevas sostiene que las actuales autoridades lo que buscarán es llegar a acuerdos a través del diálogo.

Evalúan llegar a un trato directo con Southern, ya que el Ejecutivo emitió el año pasado un decreto supremo, en el que estableció que ya no existen mesas de diálogo en el país.

El gobernador no solo piensa tratar con esta compañía, sino con todas las que están en su región y no contribuyan al desarrollo. Cuevas se reunió ayer con los tres alcaldes. Aunque no han coincidido en sus posturas, aseguró que se ha fortalecido la unidad.

Pedidos a Anglo American

Otra minera sobre la que persiste el reclamo es Anglo American. Las exigencias son por mano de obra y compras locales. Esta empresa suscribió 26 acuerdos al cierre de una mesa de diálogo en 2012, en la que, además, obtuvo licencia social para ejecutar su proyecto Quellaveco.

En esa oportunidad, aseguró contratar el 80% del personal no profesional y todos los profesionales locales que hubiera. Para el alcalde Abraham Cárdenas, esto no se está cumpliendo. Asegura que hay más foráneos traídos por las contratistas.

La empresa comunicó que, de los 7000 trabajadores que participan en Quellaveco, unos 3600 son moqueguanos. A su retorno, las autoridades se reunirán el 13 de mayo con la sociedad civil para informar de la visita a Vizcarra.