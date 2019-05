Pugnas por el control y poder en Beneficencia de Trujillo

Un ambiente tenso y enrarecido existe en la Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo (SBPT), luego de conocerse del enfrentamiento entre algunos directivos y la exencargada de Asuntos Legales de la institución, Madeleine Carranza Rengifo, lo que incluso ha provocado una denuncia en una delegación policial.

Todo se inició el 16 de abril último, cuando el directorio de la institución social decidió retirarle la confianza a Madeleine Carranza debido a supuestas irregularidades en el ejercicio de su función, y designar en su reemplazo a Zaira Acuña Zavala.

“Al quitársele la confianza, según la normatividad vigente, ella retorna a su cargo original: Abogada n.º 02, es decir, pasa a formar parte de la Gerencia de Asesoría Jurídica”, explicó el presidente de la SBPT, Constante Traverso Flores, quien informó que a Madeleine Carranza le han dado 30 días de vacaciones, desde el 1 de mayo, “para ver si así reflexiona”. Según el funcionario, Madeleine Carranza no ha entregado oficialmente el cargo.

“Se niega a entregar el cargo y maltrata al personal. Con toda sinceridad no entendemos por qué actúa así”, acotó.

El directorio anunció que instaurará proceso administrativo contra la exencargada de Asuntos Legales debido a sus constantes actos de indisciplina y después habrá un proceso para investigar su nombramiento dado el 28 de diciembre del 2018, cuando fenecía la gestión del aquel entonces presidente Aníbal Espino.

“La Ley de Presupuesto prohíbe los nombramientos. Vamos a proceder de acuerdo a ley”, puntualizó Constante Traverso.

Precisamente durante la administración de Aníbal Espino se habrían dado algunos acuerdos irregulares como reducir el monto del cobro de alquiler de una oficina a una persona de 1,600 a 450 soles (al final Espino usaría ese inmueble), ceder un terreno de 10,000 metros cuadrados (cerca al excomplejo Chicago) a una empresa desactivada y concesionar la lotería.

Se defiende

Madeleine Carranza acusó al presidente del directorio, Constante Traverso, y al gerente general, Francisco García Tello, de continuos actos de violencia psicológica.

“Se encargaron ambos de devaluarme como ser humano, como persona, como mujer y como profesional. Me decían que no le interesaban mis opiniones. Me decían que tenía que hacer todo lo que me ordenaban. Todo era a puertas cerradas”, acotó.

Aclaró que nunca se opuso a entregar el cargo. “Les dije que pueden designar a la persona que crean conveniente. Yo me voy. No me dejaron ir. No sé qué pretendían. Quizás sacarme información”, acotó y aseguró que nunca insultó ni menos intentó agredir a García y a Acuña.

Carranza: “Mi accionar ha sido limpio”

Madeleine Carranza Rengifo adelantó que no se va a retractar pese a la advertencia de despido del presidente del directorio y seguirá adelante con sus denuncias contra Constante Traverso y Francisco García. Informó que ha acudido a la Defensoría del Pueblo para poner de conocimiento su caso.

“Ellos hablan de irregularidades. Si es así, que lo demuestren y lo denuncien con pruebas. Mi accionar ha sido limpio”, afirmó la exfuncionaria.

En la Sociedad de Beneficencia Pública de Trujillo (SBPT) se llevan adelante 160 procesos judiciales. Hay 56 trabajadores nombrados.