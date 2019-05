Vizcarra ante interpelación a ministra: “No aceptaremos que se politice la educación”

Luego de que el pleno del Congreso aprobara la moción para interpelar a la ministra de Educación, Flor Pablo, el presidente de la República, Martín Vizcarra, manifestó su preocupación de que se quiera "politizar" la educación. "No queremos que se politice y se use a la educación como un pretexto para atacar al Gobierno, eso es inadmisible porque se estaría usando con objetivos políticos y eso definitivamente no lo vamos a aceptar", afirmó durante su visita a la ciudad de Huanta (Ayacucho), donde se realizan obras de infraestructura como las del colegio emblemático María Auxiliadora.

Este jueves 9, la titular de Educación se presentará ante el Pleno para responder por los cuestionamientos sobre los textos escolares, lo cual ha sido utilizado por sectores conservadores para atacar el enfoque de igualdad de género.

Igualdad de género

En referencia a lo último, Vizcarra indicó que la educación integral no solo abarca el aspecto de conocimientos, sino la formación en valores y el respeto mutuo. "El aspecto académico de mejora en comprensión lectora, matemática es muy bueno, pero también debemos generar ciudadanía, que los alumnos se respeten entre ellos, que se busquen iguales condiciones entre hombres y mujeres", indicó.

Hay que recordar que los seis últimos ministros de Educación son investigados por el Congreso luego de la aparición de contenido de connotación sexual en un libro de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. Esta medida ha contado con el respaldo de grupos conservadores como Padres en Acción, que el último sábado desarrollaron movilizaciones en el interior del país.❖