Marcas del futuro

En el 2019 la cifra de usuarios conectados a internet aumentó en 9,1% en comparación al 2018, lo que representa una penetración de internet del 57% de la población mundial (Global Digital Report, 2019).

La plataforma de video más conocida del mundo “YouTube” registró en el año 2017 que en un minuto se subían a la red 400 horas de video (Androidheadnes, 2017). Y en el mismo año el estudio de Ipsos sobre las tendencias mundiales, proyectó que para el año 2020 habría 7 veces más dispositivos conectados que gente en el planeta.

Ante estos datos no se puede concebir que una marca no tenga presencia en el mundo digital. Atrás quedaron los tiempos en que ingresar al mundo online era una elección, se tiene que cambiar la mentalidad. Hoy las marcas que no tengan cabida en el plano digital estarán condenadas a desaparecer.

La “Torre Eiffel” y el “Empire State”, siendo lugares turísticos, tienen presencia en las redes sociales porque han comprendido que es la única manera de que una marca pueda seguir construyéndose a lo largo del tiempo. Tanto es así, que el Vaticano, siendo un ente conservador y reservado, en la últimas elecciones papales publicó a través de un tweet el clásico “Habemus papam”. ❖