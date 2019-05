Miraflores aprueba polémicas restricciones para ciclistas y peatones

Empezó la polémica. A través de una ordenanza, la Municipalidad de Miraflores ha autorizado una serie de restricciones, dirigidas principalmente a peatones y ciclistas, que ya han sido calificadas –tanto por especialistas como por colectivos– como exageradas e inconstitucionales.

"La Ordenanza N°518/MM, que promueve y regula la convivencia en espacios públicos, exige, por ejemplo, que las bicicletas de uso particular, ya sea de los residentes o de los visitantes (flotantes), deben estar debidamente registradas para poder circular por las calles del distrito.

De no cumplir con esta exigencia, se sancionará con 4.200 soles (1 UIT), además del internamiento y el retiro del vehículo".

Así se lee en la norma publicada ayer en el diario oficial El Peruano, pese a que el último sábado la comuna de Miraflores señaló –solo a través de un comunicado– que el registro solo sería obligatorio para las que brinden servicio de alquiler o delivery.

Esta medida, para el especialista en temas municipales, Julio César Castiglioni, atenta contra la libertad de tránsito. "Yo no solo me voy a movilizar por Miraflores, sino también por distritos colindantes. Entonces no es posible que cada distrito saque su propio reglamento", agregó.

De la misma manera opina Luis Quispe Candia, presidente de la ONG Luz Ámbar, quien aseguró que "no está bien que cada distrito saque una ordenanza", pues esto perjudica el orden vehicular en vez de solucionarlo.

Otro punto controversial es que también serán sancionados con 4.200 soles los ciclistas que no cuenten con casco de protección, ni con "dispositivos reflectantes" en su vestimenta.

Así también se prohíbe estacionar las bicicletas en elementos adosados a las fachadas, rejas, árboles, entre otros; lo que significaría que si alguien decide ir a comprar a una bodega no podrá dejar estacionado su vehículo fuera del local, pues será multado con 840 soles.

"Son reglas absurdas, pues deja fuera al auto particular, vehículo que causa muertes a diario", sostuvo el colectivo de ciclistas urbanos 'Cicloaxión'.

Los conductores de estos vehículos no motorizados tampoco podrán llevar acompañantes, excepto si estos tienen incorporados un asiento adicional para el transporte de menores de hasta siete años. "Con esta ordenanza, en lugar de incentivar el uso de la bicicleta, se está desalentando a la población. Es una medida excesivamente severa y no contribuye a la seguridad", sentenció Quispe Candia.

Manejar sin auriculares

La ordenanza también muestra "normas de convivencia" para los peatones, quienes deberán evitar el uso de auriculares mientras caminan. Los ciclistas tampoco podrán usar estos aparatos mientras manejan sus bicicletas, sino serán multados con 1.260 soles.

"Es inconstitucional. La municipalidad de Miraflores no tiene la competencia sobre la libertad personal. El uso de auriculares no perturba a otras personas", explicó Castiglioni.

Además, aunque parezca extremista, tampoco se podrá correr, saltar o circular "molestando a las demás personas".

En la norma también se advierte que los niños deben caminar en no más de dos filas, con una guía adelante y otro atrás. "No se puede obligar a ello, es una disposición fuera de lugar, sin coherencia", alerta Castiglioni.

El último sábado, la Municipalidad de Miraflores anunció que hoy iniciará una "marcha blanca" de 90 días para dar a conocer la Ordenanza N° 518. Por lo pronto, la Asociación de Ciclistas del Perú aseguró que le enviará un oficio con la opinión de los afectados para que se derogue o modifique esta norma. ❖

claves