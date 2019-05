El Congreso: ¿un futuro previsible?

César Caro

Al margen de lo que indiquen las encuestas, aparte de las traiciones, los intereses, los odios y los cálculos políticos, se puede decir casi con certeza total que los congresistas de la macro sur del Perú tienen asegurada su curul al margen de su capacidad o productividad hasta el 27 de julio del 2021... porque en lo que resta del presente año y los primeros seis meses del próximo, si bien veremos desfilar de vez en cuando por la Plaza Bolívar a uno que otro ministro, es bien difícil que se proceda a la censura de alguno de ellos, para no dar una justificación constitucional -moción de confianza mediante- para que el presidente Martín Vizcarra proceda al cierre del mismo.

Cierre que no le conviene a ninguno de los dos poderes. Al Legislativo, porque la gran mayoría de los congresistas provincianos están embarcados en préstamos mayormente de carácter hipotecario, en los cuales un componente importante son los ingresos durante los cinco años de parlamentarios... y al Ejecutivo, porque además de no querer arriesgarse a nuevas elecciones parlamentarias cuyos resultados no son previsibles, en la actual coyuntura tiene al Congreso prácticamente a su merced.

Sin embargo, no toda la ruta es de color de rosas para Martín Vizcarra.

Porque, recordando que en el actual marco constitucional (art. 134), no puede disolverse el Congreso en el último año de su mandato, a partir del 28 de julio del 2020, el panorama será otro: comisiones investigadoras a diestra y siniestra, ministros interpelados y censurados, etcétera... y dado que ninguno de los actuales congresistas puede ser reelecto, poco les preocupará cuidar su imagen ante la opinión pública.

Y si bien es cierto que actualmente la economía y la política marchan en gran parte por cuerdas separadas y que el Ejecutivo o el Congreso poco o nada pueden influir en las decisiones corporativas, su acción o inacción afecta tanto al ciudadano común como a otros órganos tanto del sector público como el privado, algo que hemos podido apreciar y apreciaremos en casos actuales y futuros, como Las Bambas, Tía María, Gaseoducto del Sur, Chinchero, Ferrocarril Central Bioceánico, normas tributarias, concesiones y muchos casos más. El panorama presenta muchos claroscuros en el horizonte y me temo que el Ejecutivo no estará a la altura del desafío, preocupado más por las encuestas, a falta de ideología, objetivos, propuestas y concertación.