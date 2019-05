Documentación de dos obras de Arequipa se quemó en incendio del GRA

Arequipa. No solo documentación de la investigación Hombres de Negro (cobro de cupos a policías en retiro) se quemó en el incendio del gobierno regional, ocurrido a fines de marzo de este año. También, se incineró información de dos obras pertenecientes a la anterior gestión.

Se trataría de dos proyectos que no estaban liquidados. Esos papeles habrían sido solicitados por la Oficina Regional de Control Institucional (ORCI) del gobierno regional. Sin embargo, la documentación de estas obras, por no estar liquidadas, no debía estar archivada en la zona donde ocurrió el fuego.

Una parte de uno de los expedientes fue encontrada calcinada.