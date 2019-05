En cuatro meses, regidores de Arequipa no presentaron ni una sola ordenanza

Han pasado cuatro meses desde que los regidores provinciales de Arequipa asumieron sus cargos como autoridades. Sin embargo, hasta ahora ninguna propuesta de ordenanza de su autoría llegó a una sesión de concejo municipal.

Algunos regidores consultados señalaron que sus proyectos pronto llegarán al debate, mientras que alguno sostiene que las iniciativas legislativas no son de importancia.

Curiosamente, esta ultima posición es del primer regidor y exalcalde distrital de Characato, Ángel Linares Portilla, quien considera que a los electores no les interesa las ordenanzas, sino las obras, por tal motivo, en sus primeros meses como autoridad, se enfocó a fiscalizar las obras que desarrolla la comuna, como el eje vial Jerusalén - San Juan de Dios.

"Lo que quiere la gente es trabajo, no ordenanzas (...) nosotros vemos que avancen las obras, que no se detengan", expresó el concejal de mayoría.

Sin embargo, luego señaló que también estudia un proyecto para ordenar el transporte en la ciudad. Espera que la propuesta esté lista en la siguiente sesión de concejo.

Las funciones

El exregidor y abogado Jorge Sumari Buendía explica que de acuerdo a la Ley Orgánica de Municipalidades, los regidores tienen como funciones legislar, fiscalizar, vincularse con las comunidades vecinales, además de asistir a las sesiones de concejo.

La norma agrega que por desempeñar su cargo, perciben una dieta equivalente al 30% del sueldo del alcalde. En el caso de los regidores provinciales, esta llega a 2 100 soles aproximadamente.

Proyectos en carpeta

Según el secretario general de la comuna provincial, Tomás Job Delgado, hasta ahora ninguna propuesta de ordenanza o acuerdo municipal ha llegado hasta su despacho. Antes de ser debatidos en una sesión de concejo, los proyectos deben pasar por Secretaría General.

El concejal Daniel Muñoz sostiene que ya remitió un proyecto denominado "Regidor joven", sin embargo, considera que el documento aún debe estar en revisión en Asesoría Jurídica, por ello aún no arribó hasta Secretaría General. Muñoz va por su segundo periodo como regidor. Indicó que en la pasada gestión presentó siete proyectos legislativos, pero solo cinco fueron aprobados.

Muñoz considera que en los cuatros meses, es posible que sus colegas que empiezan en el cargo aún se adapten a las funciones. Sin embargo, cree que los que van por su segundo periodo ya deberían tener alguna iniciativa. Willy Jano, Ingrid Carpio y Pedro Quispe son los otros concejales que repiten gestión edil. Sólo Quispe señaló tener en carpeta, un proyecto de amnistía para deudores de multas vehiculares.

Realizan pedidos

Los regidores perciben al mes un total de 2 100 soles por asistir a las sesiones de concejo. Su productividad no solo puede medirse por su elaboración de ordenanzas, sino también por su preocupación en los asuntos municipales.

Al respecto, el secretario general de la Municipalidad de Arequipa, Tomás Job Delgado, sostiene que el regidor de oposición Jorge Condori es quien realiza mayor cantidad de pedidos de acceso de información, seguido de Pedro Quispe. Los demás lo hacen exporádicamente.❖

ENFOQUE

Los regidores No deberían cobrar la dieta

Edgar Lajo

Abogado

Los regidores no han hecho nada, no deberían cobrar la dieta. Por lo menos los concejales de mayoría deberían plasmar el plan de gobierno de su grupo ganador en proyectos de acuerdo de concejo, pero no lo han hecho. No tienen una agenda legislativa para el 2019, tampoco un plan de fiscalización, ni un plan de representación de los vecinos. Por tanto, son unos regidores improductivos.

Tampoco cumplen con la asistencia efectiva, que es cuando se presentan proyectos, dictámenes, que es recién cuando tendrían derecho a cobrar la dieta. La asistencia efectiva también es desarrollar trabajo en las comisiones de trabajo.

En caso no produzcan nuevas ordenanzas, deberían evaluar las existentes para ver si han mejorado las condiciones de vida y el bienestar de los vecinos, para actualizarlas.