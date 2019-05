Mujer denunció a dos sujetos por acosarla en la calle

Los casos de acoso sexual contra las mujeres en el Perú, lamentablemente, continúan. Esta vez, una usuaria de Facebook, identificada como Carolina Chumpitaz Olivos, acusó a través de su cuenta en esta red social a dos sujetos de molestarla con frases fuera de lugar e incluso, a uno de ellos de querer besarla, en plena vía pública.

Carolina Chumpitaz Olivos realizó la denuncia en la que da más detalles del hecho, que habría sucedido la noche del sábado 4 de marzo. La mujer se armó de valor y les tomó fotografías a ambos sujetos, quien según ella se defendieron de una forma machista y haciendo hincapié en su forma de vestir.

“Ayer tuve la peor experiencia de mi vida al ser acosada sexualmente por este par de individuos quienes se escudaron que si no quería que me molestaran para que salía con vestido, realmente que cólera e indignación este tipo de excusas, lo único que me doy cuenta es que por eso tipo de comentarios nuestro país está cómo está, en donde es tan común violar, matar o acosar a una mujer”, se lee en la publicación.

Visiblemente ofuscada, Chumpitaz precisó que el sujeto de plomo intentó besarla. “Hasta cuándo vamos a tener que permitir que sujetos nos tengan que seguir faltando el respeto y vulnerando nuestro libre tránsito por la calle”. Aún se desconoce si la mujer hizo la denuncia ante la PNP, pero en la publicación de Facebook pide a las mujeres que no se queden calladas ante este tipo de abusos.