Ya no habrá profesores que cumplan la función de director

Con el objetivo de que los profesionales que laboran en los colegios del país desarrollen sus funciones de la mejor manera posible, el Ministerio de Educación (Minedu) señaló que se pondrá fin al modelo docente-director, es decir, ya no habrá maestros que lideren las instituciones.

La titular del sector, Flor Pablo, señaló que ese modo de trabajo “ha fracasado”, así que buscan que los profesores se dediquen exclusivamente a la pedagogía. Para ello, un grupo de especialistas ya está creando 50 redes educativas con el cargo de director-coordinador.

Rescató que los últimos resultados de la evaluación censal hayan mostrado avances; sin embargo, dijo que se debe fortalecer mucho más y reconoció que en algunos campos se ha retrocedido. Por ejemplo, en segundo grado de secundaria hubo una baja en una muestra nacional donde “en comprensión lectora, 3 de cada 10 estudiantes logran las competencias; y en matemática, 1 de cada 10”.

En ese sentido, explicó la importancia de aumentar los porcentajes de forma positiva. “Si uno no comprende lo que lee, no puede manejarse y tener un pensamiento crítico posteriormente”, dijo. Asimismo, señaló que “si uno no resuelve o no hace uso de las operaciones para un razonamiento matemático, no puede tener niveles de abstracción”.

Sobre las competencias pedagógicas de los polidocentes, manifestó que se ha destinado una inversión de más de 4 millones de soles que se aplica en cuatro regiones. “Aquí hay una importante inversión porque necesitamos que la educación mejore y que la educación bilingüe mejore”, expresó.

Por último, afirmó que “el sector tiene con los maestros una responsabilidad, compartida con el Poder Ejecutivo, con el Poder Legislativo, de avanzar no solamente en cobertura, sino también en calidad, que es el gran desafío que plantea el Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia”.