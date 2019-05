MIMP: 43% de mujeres agredidas considera innecesario buscar ayuda

Preocupantes estadísticas fueron presentadas por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) relacionadas a la violencia, por lo que pidió a las víctimas no quedarse calladas ya que, además de ellas, los pequeños de casa también sufren con dichos actos.

“Es inconcebible que en la actualidad el 43% de las mujeres agredidas, cuatro de cada diez víctimas, no hayan buscado ayuda profesional porque consideran que no es necesario; el 16%, aproximadamente dos de cada 10, no lo hizo por vergüenza; y el 12,7% no sabía a dónde acudir”, señaló Gloria Montenegro Figueroa, titular del sector.

Exhortó a denunciar los hechos, para ello puede acudir a los servicios que brinda el Estado, como son los Centros Emergencia Mujer (CEM) en Comisarías y la Línea 100. “Unámonos por el bien de la familia, porque cuando se maltrata sufren los hijos, y cuando llegan al colegio llegan con ese sentimiento enorme de ver a su madre maltratada”, indicó.

“Cuando están en la universidad todo lo que deben producir y responder, prácticamente se encuentran bloqueados. No a la violencia, tenemos que abrir las puertas a tolerancia, a la comprensión, al diálogo”, dijo en un encuentro con 500 lideresas populares.

Asimismo, sostuvo que la estrategia “Facilitadoras y facilitadores en acción” cuenta con un grupo de voluntarios que recorren casa por casa, informando y sensibilizando a sus habitantes cómo detectar casos de agresión familiar y sexual.

“Estoy segura las que estamos acá ya dimos desayuno, ya dejamos casi listo el almuerzo, tienen que comprender y entender que nos deben de ayudar, en la casa todos tenemos que compartir tareas”, añadió la funcionaria.

También se expuso la iniciativa “Hombres por la igualdad”, dirigida a hombres líderes comunitarios que se convierten en portavoces de mensajes contra el machismo y la violencia hacia las mujeres e integrantes del grupo familiar.