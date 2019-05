Ministra de la Mujer pide denunciar a 'Chiquito' Flores por tentativa de feminicidio

La frecuencia con la que se dan este tipo de asesinatos o tentativa es impactante. Por eso, en un mensaje enérgico, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Gloria Montenegro, invocó a los operadores de justicia a calificar como tentativa de feminicidio, la agresión de Juan 'Chiquito' Flores, cometida en contra de su pareja en su casa, en el distrito de Carabayllo.

“Hago un llamado a la fiscalía a tratar el caso de este exfutbolista como una tentativa de feminicidio. No queremos un sistema de justicia que funciona para unos sí y para otros no, queremos un sistema de justicia que realmente entienda el problema del machismo que mata a la mujer, que no respeta a la mujer que la agrede”, demandó.

El MIMP continúa brindando orientación social, psicológica y legal a la afectada quien habría sido agredida físicamente por parte del exarquero de la 'U', Sport Boys e incluso de la Selección Nacional.

Apenas conocido el hecho, un equipo del Ministerio de la Mujer acudió a la comisaría de Santa Isabel, tomando conocimiento que el presunto denunciado había sido detenido, y contribuyó con las diligencias de ley en protección de la agraviada.

Gloria Montenegro, informó que las y los profesionales de su sector acompañaron a la víctima al Instituto de Medicina Legal para las pericias psicológicas.

Asimismo, se propuso a la joven su ingreso a un hogar de refugio, pero desestimó este ofrecimiento, por lo que se solicitó a la comisaría de Tahuantinsuyo, que realice rondas y patrullaje por el domicilio de la víctima. El MIMP hace un llamado a todas las víctimas de violencia a denunciar estos casos y prevenir el feminicidio.