Minsa recomienda demorar el corte del cordón umbilical para asegurar hierro a los niños

Entre 3 y 5 minutos de retraso para proceder con el corte del cordón umbilical luego de un parto, sea por cesárea o vía natural, fue la recomendación que dio el Ministerio de Salud (Minsa) a las futuras madres.

La recomendación, hecha por el director de la Dirección General de Intervenciones Estratégicas en Salud Pública del Minsa, Gustavo Rosell De Almeida, se enmarca en el ámbito de las recomendaciones dadas por los profesionales de la salud para prevenir posibles casos de anemia infantil en el país.

De acuerdo a recientes investigaciones avaladas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la demora el corte del cordón umbilical asegura al menos tres meses de hierro para los recién nacidos, reserva del mineral que previene los cuadros de anemia.

“Tras el parto la placenta continúa latiendo e inyectando sangre al bebé, dentro de la cual hay hierro. No es cosa menuda, porque la leche materna no podrá suplir la deficiencia de hierro con la que nace un bebé que no ha recibido esta primera gran dosis de hierro”, explicó Rosell De Almeida.

La OMS, en ese sentido, recomienda que el corte de la unión entre el recién nacido y la madre se retrase por lo menos 3 minutos. Debido a esto, desde el Minsa aconsejaron a las gestantes que conversen respecto a esta medida con sus médicos para asegurar esta práctica.

Rosell De Almeida explicó que dosis inadecuadas de hierro dificultan el proceso de “mielinización”, mecanismo a través del cual se conectan y desarrollan las neuronas.

“El cerebro funciona como un circuito de cables. Las personas más inteligentes no son solo las que tienen más cables, sino las que tienen mejor conexión. Por tanto, de no tener el suficiente hierro, no se realizarán bien las conexiones cerebrales y no habrá un buen desempeño cognitivo, ni sensorial”, alertó el médico.

Cabe resaltar que la propia OMS recomienda a los médicos hacer el corte tardío del cordón umbilical en todos los tipos de partos, a menos que el recién nacido sufra en el instante una hipoxia y necesita ser trasladado para su inmediata reanimación.