El embarazo adolescente disminuyó 0,8% en un año

El embarazo adolescente es uno de los problemas que más afectan a las familias de menores recursos del país.

Ayer, el Gobierno dio a conocer que el embarazo adolescente disminuyó ligeramente en 0,8 % entre el 2017 y 2018, registrándose más casos en la zona rural (22,7%) en comparación con la zona urbana (10,1%).

Fue durante la presentación de los avances del Plan Nacional de Acción por la Infancia y la Adolescencia 2012-2021 en el Congreso de la República.

La ministra de Salud, Zulema Tomás, destacó que su sector está comprometido en reducir los índices de embarazo adolescente, pero que se necesita la articulación entre los sectores Salud, Educación, Mujer y Desarrollo e Inclusión Social, así como también con los gobiernos regionales y locales.

"Las adolescentes, cuando se enteran que están embarazadas, pueden intentar suicidarse. Tenemos que seguir capacitando y actuando. Muchos de nosotros hemos recibido educación sexual en los colegios, ahora ya no se hace y nosotros tenemos la obligación de dar charlas para evitar embarazos. Es una intervención de todos nosotros, pero sobre todo de los padres", remarcó Tomás.

"Tenemos que revertir el embarazo adolescente con educación sexual. No confundamos a los niños y adolescentes, y no confundamos a los padres de familia. La educación sexual no es consecuencia de una ideología particular", enfatizó el primer ministro Salvador del Solar.

Casos de VIH

En cuanto a atención preventiva y de control, la titular del Minsa señaló con pesar que se incrementó en 14,8% el número de adolescentes con diagnóstico de VIH. Aseguró que todas ellas cuentan con tratamiento de forma gratuita, oportuna y continua con antirretrovirales.

Otro de los avances destacados fue la tasa de culminación escolar. Según la ministra Flor Pablo, la tasa de conclusión en la educación primaria, en el grupo de niños de 12 a 13 años de edad, fue de 81,4 % el año 2018, y refirió que “este incremento se registra en mayor medida en las poblaciones de las comunidades indígenas, en las que hemos crecido un 46,6% aplicando una estrategia intensiva en el trabajo en educación bilingüe”.

El Ministerio de la Mujer reportó a través de los CEM un total de 32.663 casos atendidos de violencia familiar contra niños, niñas y adolescentes en 2018. ❖