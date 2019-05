Piura: solicitan 11 años de prisión para exalcalde de Sapillica y exfuncionarios

La Fiscalia Especializada en Delito de Corrupción de Funcionarios de Sullana, solicitó 11 años de prisión efectiva contra el exalcalde de Sapillica, Agustín Jara Castillo, así como para sus exfuncionarios de confianza entre ellos, el Director Regional de Educación, Fabriciano Cunya Aguilera entre otros por el presunto delito de colusión agravada, malversación de fondos y negociación incompatible, al parecer, destinar dinero de una obra para otras que no habían sido consideradas, en la región Piura.



La denuncia, se inició en el año 2013 en la Fiscalía de Ayabaca y en el año 2017, fue trasladada a la Fiscalia Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Sullana. La investigación recayó en el Segundo Despacho a cargo del fiscal Anticorrupción Miguel Saldarriaga, que inició diligencias para la recopilación de pruebas que conlleven a presentar la acusación de la exautoridad y sus exfuncionarios, investigados por tres obras.



En el transcurso de la investigación, el fiscal adjuntó pruebas para indicar que fueron obras que no se hicieron y con el presupuesto de éstas se optó por realizar otras cuando no procede.



Ello conllevó a que la Fiscalía Anticorrupción ordene una pericia contable y financiera que dio como resultado un pago en exceso de cerca de 180 mil soles en dos valorizaciones sin sustento para la obra de agua potable y alcantarillado en el sector de Lagunas Alto, la misma que no se realizó.