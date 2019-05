Conoce los trámites a realizar tras la muerte de un ser querido

Nada nos va a preparar para lo que sigue tras la muerte de un ser querido. Se trata de uno de los episodios de mayor dolor para cualquier personas. Trae consigo consecuencias que van desde el ámbito personal y familiar, hasta el social y laboral.

“Aunque nunca estaremos preparados del todo para afrontar esta situación, es importante que tengamos en cuenta los trámites y procedimientos que debemos realizar antes de dar el último adiós a quienes amamos”, explica Waldo Sierra, director general de Afectaciones de Parque del Recuerdo.

Certificado de defunción

Luego del fallecimiento, un médico debe remitir un certificado de defunción, comentó Sierra. Este documento deberá detallar la identidad del fallecido, hora, fecha y causa de fallecimiento. Su lugar de expedición depende de los siguientes puntos:

- Si el familiar ha fallecido en un centro de salud, los encargados de expedir dicho documento será la clínica u hospital.

- Por otro lado, si el familiar falleció en el hogar, se deberá contactar con el médico de cabecera para expedir dicha información.

Acta de defunción

“Una vez hayas realizado la inscripción del fallecimiento con el certificado de defunción, se expedirá la licencia para enterrar o cremar a tu ser querido”, informó el director general de Afectaciones de Parque del Recuerdo.

Este documento, también conocido como Partida de defunción y se emite al entregar el certificado de defunción y DNI del fallecido en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Por lo general, este trámite lo hacen las funerarias.

“El trámite es gratuito y no es necesario que se realice en la municipalidad o agencia del Reniec ubicada en el distrito donde vivía el difunto o donde ocurrió la muerte. Las municipalidades que todavía tienen a su cargo el registro civil pueden inscribir una defunción manualmente o electrónicamente, ingresando a la base de datos de dicho organismo registral”, dio a conocer el Reniec.

Casos especiales

De acuerdo a lo publicado por el Reniec, existen casos especiales en los que los trámites se realizarán de manera distinta:

Muerte violenta

Si la persona fallece tras un accidente, suicidio u homicidio, un médico legista deberá firmar el certificado de defunción y dar a conocer la causa de la muerte. En algunos casos se puede solicitar una necropsia o autopsia y un parte judicial.

Muerte presunta

Esta se da cuando existe la certeza del fallecimiento de la persona, a pesar que no se encuentre o reconozca el cadáver o los restos mortales. La declaración de muerte presunta se tramita en la vía judicial, informó el Reniec, y puede ser solicitada por familiares, cualquier persona interesada o el Ministerio Público.

“La inscripción del deceso se efectúa de conformidad con el Artículo 63 del Código Civil, mediante Resolución Judicial firme, expedida por el Juzgado Especializado en lo civil”, dio a conocer la agencia de noticias peruana.

Ausencia por desaparición forzada

El familiar o allegado de la persona desaparecida solicita a la Defensoría del Pueblo un Certificado de desaparición forzada de manera gratuita. El documento se presenta ante un Juzgado de Paz Letrado y se da inicio a un proceso judicial, dio a conocer el Reniec.

Cuando este proceso culmina, se emite una sentencia donde se declara judicialmente la presunta muerte y la defunción se inscribe en el Reniec de acuerdo a la Ley N° 28413.

Consideraciones para adquirir un servicio funerario

Antes de adquirir un servicio funerario, se debe comprobar que se incluyan los siguientes puntos, informó Waldo Sierra.

- Preparación tanatológica

- Comprobantes de pago necesarios para realizar la recuperación económica de seguros o trámites.

- Mobiliarios ofrecidos (ataúd, capilla ardiente, alfombra, y otros) en buenas condiciones.

- Contrato que describa los elementos ofrecidos, por ejemplo: cargadores, movilidad, flores, y otros.

“Tengamos en cuenta que no todos los servicios funerarios incluyen el salón de velatorio, en caso no contase con ello deberá elegir uno de manera particular en parroquias, salones o en el hogar”, agregó.