Director de Educación de Piura implicado en tráfico de influencias

Jorge Chiroque. Piura

Otro escándalo remece los cimientos de la Dirección Regional de Educación. En el portal web de una radio local salió a la luz un audio donde el titular de este sector, Fabriciano Cunya Aguilera, le pide a la directora de la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Sechura, Marcela Cornejo, la contratación de un chofer a pesar de que ese puesto estaba cubierto.

Incluso el funcionario le indica a la funcionaria que se trata de un “recomendado” del gobernador regional Servando García, y que es un tema de carácter político.

La directora de la UGEL replicó que no cambiaría al actual conductor por nada, “así la cogoteen o la boten del puesto”. Sin embargo, Cunya insistió en que lo puede poner en calidad de prueba.

Además, Cornejo le cuestiona que el chofer que se pretende imponer no es sechurano; pero el director de Educación refiere que el recomendado ha vivido muchos años en Sechura.

“Bueno, si usted le tiene tanto cariño, póngalo”, dijo la directora de la UGEL Sechura. Cunya contestó que no conocía al conductor, sino que se lo había recomendado el gobernador.

En declaraciones a la prensa, el titular de Educación reconoció la conversación que se habría dado entre fines de enero y comienzos de febrero, donde no solo se trató sobre la posible contratación del chofer, sino también otros temas del sector.

“Se buscaba hacer unos ajustes y la directora me dijo que todo su personal está conforme y viene trabajando bien”, afirmó Cunya. Aseguró que no ha recomendado a nadie y espera escuchar todo el audio, “porque seguramente ha sido manipulado”. Adelantó que realizará un pronunciamiento oficial, ya que no hay nada indebido.

Pide informe

Por su parte el gerente de Desarrollo Social del gobierno regional, Manuel Parodi Ruesta, luego de tomar conocimiento del audio sostuvo que ha solicitado a la Dirección Regional de Educación un informe detallado de este caso. “Es necesario pedir los descargos de la persona involucrada”, aseveró el funcionario. Además, refirió que sostuvo una comunicación con el gobernador Servando García, quien descartó que haya influenciado en la contratación del chofer en mención.

Adelantó que luego de contar con la versión del director Fabriciano Cunya se abrirá un proceso investigatorio para determinar responsabilidades. “Si se detecta alguna irregularidad no vamos a titubear para tomar una decisión de acuerdo a ley y a la ética”, subrayó Parodi.

En cuanto a la destitución del funcionario, precisó que es responsabilidad de la máxima autoridad regional porque se trata de un cargo de confianza. Agregó que el gobernador tiene la potestad de nombrarlo o destituirlo.

“De comprobarse responsabilidad se tomará la decisión correcta porque se estaría comprobando un delito, por ende, debe ser separado del cargo definitivamente”, acotó.

A su turno, la Oficina Regional Anticorrupción, a cargo de José Martínez, ha remitido una copia del Informe n.º 24-2019 sobre las presuntas irregularidades presentadas en la contratación de un chofer en la UGEL Sechura, a la Fiscalía Provincial Corporativa Especializada de Delitos de Corrupción de Funcionarios de Piura.

Demandan la renuncia inmediata

El presidente de la Comisión de Fiscalización del Consejo Regional, José Morey, señaló que –con el requerimiento de favores políticos–, el director de Educación está perjudicando la imagen del gobierno regional.

En ese sentido, expresó que independientemente de los procedimientos administrativos para determinar responsabilidades, el costo político debe ser la renuncia inmediata de Fabriciano Cunya. “Se trata de un líder en la enseñanza de los alumnos, no solo de la currícula escolar sino también de los valores. Entonces, qué valores está pregonando con esa actuación”, replicó el consejero regional.

Morey manifestó que puede haber en este caso un tráfico de influencias, pero también puede ser una designación por favores políticos.

que constituye una responsabilidad administrativa y una vulneración de la ética de este funcionario público.