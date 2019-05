Hombre podría ir hasta 5 años a la cárcel tras matar al perro que atacó a su hijo

Un hombre identificado como Daniel Chama se encuentra detenido por las autoridades luego de matar a un perro que, tres días antes, había atacado a su hijo de 8 años.

El incidente ocurrió esta semana en la provincia de Huaura. Chama acudió a la vivienda de la familia dueña del perro de raza pitbull y lo mató con sus propias manos.

Según el testimonio de los dueños del animal, el joven padre irrumpió en el lugar, atacó al perro, escapó y, mientras el can lo perseguía, se desplomó.

Días antes, el hijo del hoy detenido fue atacado por el animal, quedando con heridas en el rostro para las que le recetaron antibióticos y otros medicamentos, pese a que la dueña del animal señaló que el menor solo tuvo “rasguños”.

En su defensa, la dueña del can señaló a ATV Noticias que el niño había estado ya antes por su casa en alguna oportunidad y que el can no le había hecho nada.

“No tengo problemas, nada con ese animalito. Algo ha hecho el niño para que lo haga [atacarlo]”, dijo la dueña del perro.

Por su parte, la abuela del menor justificó el preceder de su hijo afirmando que era “consciente” de que este había actuado así “por la cólera, la ira [por lo] que le han hecho a mi nieto”.

A la fecha, Daniel Chama se encuentra detenido tras ser acusado por la comisión del presunto delito de maltrato animal, cargo por el que podría afrontar una pena privativa de la libertad de hasta cinco años.