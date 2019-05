Mujer que agredió verbalmente a policía pidió disculpas [VIDEO]

Patricia Estrella Tisnado no tuvo otra opción más que pedir disculpas públicas luego de que se difundieran las imágenes en las que se le observa agrediendo verbalmente a un agente de la Policía Nacional durante una diligencia policial ocurrida en inmediaciones de la Plaza San Martín, en el Cercado de Lima.

"Quiero pedir disculpas a la Policía Nacional del Perú, el agente no merecía que lo trate de esa manera, pido perdón a toda mi familia y amigos que, gracias a dios, sí creen en mí.", expresó la mujer visiblemente consternada.

Asimismo, aconsejó a la ciudadanía para que no repitan un acto similar y que valoren a los agentes de la Policía pues son los que brindan seguridad. Exhortó a que la violencia se detenga en el país.

"No se porten mal nunca con nadie porque no la van a pasar bien. Exhorto a que respeten a la autoridad pues es la que nos protege y tenemos que respetarla y creer que ellos van a estar ahí cuando se cumpla un delito", asintió.

Finalmente, reiteró las disculpas al agente agraviado. Dijo que ella es un ser humano que comete errores y que espera enmendarlos.

"Pido que me perdonen, me disculpen por lo ocurrido [...] No mereció que lo trate de esa manera. Soy un ser humano que tiene errores y sabe reconocerlos."

Al ser consultada sobre las acciones para resarcir envió un mensaje de cambio para todas las autoridades y prometió que no volvería a cometer un hecho similar.