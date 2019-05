Huánuco: mujer justificó la agresión de su pareja para que un juez no lo lleve a prisión [VIDEO]

Increíble. Una mujer intentó justificar la violencia que su pareja ejerció en su contra para así evitar que sea recluído en una prisión de Huánuco. A pesar de sus súplicas y sollozos, un juez dictó 3 meses de prisión preventiva contra su agresor.

"Él no tiene la culpa, yo tengo la culpa porque me he largado de la casa [...] Por eso quiero que salga mi esposo, por capricho he hecho eso (la denuncia)", dijo la mujer a un juez visiblemente preocupada por el futuro del sujeto.

A pesar de las imágenes captadas por los vecinos en la que se observa la contundente agresión del hombre hacia su pareja, ella dijo que fue responsable pues abandonó el hogar.

No se entiende por qué la mujer tomó esta decisión; sin embargo, ella dijo que el sujeto, identificado como César Aguirre Evaristo, que trabajaba como agente de Serenazgo del distrito de Amarilis, en Huánuco, sería el único sustento económico de la familia que ambos mantienen.

"Él es quien sostiene el hogar de la casa, me está dando todo a mí, es padre de mis hijos quienes ahora están una semana sin comer", expresó la mujer frente a las autoridades del Poder Judicial.

El juez escuchó las súplicas de la mujer, no obstante, determinó que el acusado debe pasar 90 días bajo prisión preventiva frente al flagrante hecho. Se sabe que el sujeto tenía otra denuncias de agresión hacia otras mujeres.

El pasado 28 de abril, César Galván Aguirre Evaristo, fue grabado con el dorso desnudo, empujando y jaloneando a la madre de sus hijos, quien gritaba pidiendo ayuda pues el hombre intentaba hacerla ingresar a su vivienda para continuar golpeándola.