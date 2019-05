Peregrinos hasta el último aliento para visitar a la Virgen de Chapi en Arequipa [VIDEO]

Alexis Choque Sarmiento

María Yolanda González Jesús camina firme en medio de la oscuridad. Son las cuatro de la madrugada del 1 de mayo y miles de devotos llegan caminando al santuario de la Virgen de Chapi en el distrito de Polobaya, el área oriental de la provincia de Arequipa.

A María Yolanda la sostiene su bastón de palo, se guía con una lámpara a pilas, va a paso lento.

María tiene 70 años y a su edad, pocas personas se atreverían a realizar lo que ella hizo impulsada por su fe: caminar más de 10 kilómetros durante cinco horas desde el lugar denominado Siete Toldos hasta el Santuario de la Virgen de Chapi.

Su fe en la patrona de Arequipa la ha llevado a realizar esta peregrinación en los últimos cinco años y asegura que continuará haciéndolo hasta que las fuerzas se lo permitan.

Aunque en los últimos meses la artritis en sus pies y su dolor de rodillas, característicos de su edad, le han comenzado a pasar factura. Pese a esa dificultad, ella se aventuró.

"Le pido a la Virgen que me cure de esta artritis, mis pies me duelen. De joven también venía caminando. Cuando llego y veo a la Virgen, me renuevo de fuerzas".

Piden milagros

Así como María, miles de devotos peregrinaron el último martes por la noche con dirección al santuario de Chapi.

Cada uno de ellos va impulsado por un motivo en especial.

Por ejemplo, Roxana Chacón Gonzales, hija de María, ha peregrinado durante los últimos 10 años pidiéndole a la Virgen que le haga un milagro: encontrar a un donante de riñón que le pueda salvar la vida a su esposo.

Roxana comenta que hace 16 años a su esposo le detectaron insuficiencia renal crónica en sus dos riñones. Desde esa fecha, él acude cada semana al hospital EsSalud Carlos Alberto Seguín Escobedo para someterse al tratamiento de hemodiálisis.

Roxana no pierde la fe en que un día de estos, la Virgen pueda hacerle el milagro y encuentre a un donante con un riñón compatible para que su esposo pueda seguir con su vida normal.

La República Sur Arequipa #EnVivo Inicia la procesión de la imagen de la virgen de Chapi.

Caminan por horas

A solo unos pasos de llegar al santuario, Gustavo Coaquira (50) y su hijo John (26) sonríen y se dan un rápido pero alentador abrazo.

Ambos partieron a las 19 horas del 30 de abril desde el distrito de Sabandía y llegaron a su destino pasadas las 4:00 horas del primero de mayo. Más de nueve horas difíciles de caminata, pero reconfortantes para ellos.

Su trayecto de 33 kilómetros no fue nada fácil, tuvieron que pasar por distritos como Sabandía, Characato, Yarabamba. Cuando llegaron hasta Siete Toldos, tuvieron que caminar un camino lleno de quebradas rocosas hasta pasar por Tres Cruces y finalmente al santuario.

Padre e hijo se han prometido continuar con esta peregrinación hasta que las fuerzas y la vida se lo permitan.

Renovación de fe

La misa principal en el santuario fue ofrecida por Giovanni Cefai, obispo de la nueva Prelatura de Santiago Apóstol de Huancané.

Durante la liturgia, Giovanni Cefai pidió a los miles de asistentes seguir realizando estas peregrinaciones y visitar a la Virgen de Chapi para seguir renovando su fe.

Después de la misa, la Virgen fue sacada en procesión en hombros de agentes de la Policía Nacional e integrantes de la Hermandad de Polobaya, ante la presencia de los miles de fieles que se persignaban y otros soltaban algunas lágrimas.