“Un cierre mal planificado traería graves consecuencias”

Al final el municipio provincial de Trujillo tuvo que suspender el operativo de cierre del mercado autogestionario La Hermelinda debido a la falta de apoyo policial…

Ha sido una buena decisión la que ha tomado el alcalde (Daniel Marcelo Jacinto), dado a que no existían las garantías del caso para intervenir. Necesitaba por lo menos mil policías. Ahora, creo que el alcalde debe tomar en cuenta el esfuerzo de los trabajadores y comerciantes para en los últimos días mejorar la limpieza pública.

Quizás el municipio debió primero confirmar el número de agentes de la Policía Nacional antes de fijar una fecha (30 de abril pasado).

Quizás, pero aquí lo importante es garantizar que el operativo se realice con la tranquilidad y seguridad necesaria. En buena hora que se haya suspendido el cierre del mercado. Una acción mal planificada podría traer consecuencias graves que estaríamos lamentando más adelante. Recordemos que en el desalojo en el mercado Santa Anita, en Lima, hubo muertos, justamente por una mala planificación de las autoridades. Hay que evitar cualquier costo social. Hay que evitar la irresponsabilidad.

Ahora, está claro que en La Hermelinda problemas como la limpieza, inseguridad y caos en el tránsito siguen siendo latentes. Han pasado tantos años y no se solucionan esos problemas. ¿A qué cree se deba eso?

No nos olvidemos que somos el resultado de administraciones municipales totalmente indiferentes a la problemática de los mercados. Y no solo en La Hermelinda, sino también en el exmayorista (hoy zonal Palermo), Unión y otros. Eso ha llevado a la pérdida de la autoridad en los centros de abasto. Esta gestión edil ha heredado todo un pasivo que, lógicamente, no se va a solucionar de un día para otro. Es innegable que hay la intención de mejorar.

¿Han hecho algunas estimaciones de cuánto perderán los comerciantes con el cierre?

Supera los siete millones de soles diarios. En La Hermelinda se mueven unos 10,000 comerciantes directos o indirectos.

¿Cuántos puestos hay?

Hay alrededor de 1,300 puestos formales.

¿Y cuántos empleos genera cada puesto?

Entre tres a cuatro como mínimo.

Desabastecimiento

¿Qué otras consecuencias podría traer la clausura de La Hermelinda?

El mercado La Hermelinda es el centro de acopio y distribución más grande del norte del país. Si cierran el mercado, el desabastecimiento de productos alimenticios y otros no solamente se va a sentir en Trujillo, sino también en toda la región La Libertad y a nivel de la macrorregión norte, en especial de productos perecibles. A diario se dan despachos a Chiclayo, Piura y otras regiones, a la sierra de La Libertad. Mientras más largo sea el cierre, la situación será más dramática.

Y ustedes como coordinadora, ¿han hablado con el alcalde Daniel Marcelo sobre esta situación? ¿Le han advertido del impacto económico y social?

Con la parte técnica sí se ha conversado. Todo ha nacido a raíz del manejo y disposición de residuos sólidos y luego se ha tratado en forma integral la problemática de La Hermelinda. Hay que destacar la decisión que ha tomado la municipalidad de intentar resolver la problemática de La Hermelinda, pero las soluciones no se pueden dar de un día para otro. Repito: creo que sí hay la voluntad en dirigentes y comerciantes para hacer los cambios, para adecuarse a lo que señala la normatividad vigente en cuanto a la administración de los mercados, a las normas de recojo de basura.

También hay que combatir la inseguridad. En los alrededores del mercado –e incluso al interior del mismo– funcionan bares a donde llega gente de dudosa procedencia. Hasta se ejerce la prostitución y la trata de personas en algunos locales.

Tiene que haber una intervención integral y bien planificada con la participación del Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo. La Gerencia Regional de Salud debe hacer jornadas constantes de desratización, ya que en las noches hay muchos roedores y eso pone en riesgo la salud de trabajadores y compradores.

El problema es que hay pugnas para administrar el mercado. Hay 35 dirigentes divididos en dos sindicatos.

Ojalá eso se supere pronto.