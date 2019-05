Concursos para obras en Lima serán transmitidos en vivo

La Municipalidad de Lima, a través de la Empresa Municipal Administradora de Peaje de Lima (EMAPE S.A.), continuará este jueves 2 de mayo con las transmisiones en vivo de los procesos de selección para los concursos públicos.

Esta decisión tiene como fin que las convocatorias para la realización de los proyectos en la capital sean de conocimiento público. De ese modo, habrá además mayor difusión de las propuestas para las obras y servicios de infraestructura vial.

Mañana se conocerá sobre la colocación de mezcla asfáltica en caliente para vías metropolitanas. El segundo proceso se realizará el viernes 3 y consiste en la presentación de ideas para el servicio de fresado y colocación de la mencionada mezcla.

El tercero se transmitirá el lunes 6 y abarca trabajos con pavimento. El notario público que dejará constancia de estos procesos será Rubén Dario Soldevilla Gala. La transmisión en vivo se difundirá a través de www.emape.gob.pe, sitio al que se podrá acceder, también, desde la red social de Facebook de la comuna capitalina.

Cabe recordar que ayer los habitantes de Punta Negra manifestaron su indignación por los daños materiales que están sufriendo sus inmuebles. Ellos sostienen que hay dos proyectos que se realizan sin haberles consultado y no obtienen soluciones por parte de las empresas que los ejecutan.

Una estas iniciativas es la remodelación de la Panamericana Sur, a cargo de Emape. “Las empresas no asumen ninguna responsabilidad. Lo que resulta evidente es que no ha habido coordinación entre ellas, a pesar de que ellas dicen que sí. No ha habido consulta con los vecinos. A nosotros en ningún momento nos han convocado”, señaló uno de los vecinos.