Conductor intenta atropellar a Policía luego de recibir papeleta por cometer falta [VIDEO]

En Huancayo, una cámara pudo registrar el momento en el que un conductor intentó atropellar a un efectivo de la Policía Nacional luego de haber sido intervenido por cometer una falta de tránsito. Él estacionó su vehículo en una zona rígida de la ciudad.

Cuando el chofer y su copiloto fueron detenidos, ambos increparon al policía e hicieron el intento de arrebatarle los documentos. Luego de ello, subieron al automóvil y, para que no puedan fugarse, el agente de la PNP se ubicó frente a la unidad. No obstante, al conductor no le importó ello y avanzó mientras que su acompañante descendió del carro para empujar a la autoridad a plena luz del día. Al ver el violento acto, varias personas que se encontraban en la zona salieron en defensa del efectivo.

Tanto el chofer como el copiloto fueron trasladados a la comisaría de Huancayo en donde aseguraron que tenían apuro por llegar al hospital. ‘’Mi bebita estaba mal y la policía no quiso que la lleve al hospital. Fue mi error, pero mi indignación fue mucha’’, dijo el conductor. Ambos serán denunciados por el delito contra la administración pública, violencia, así como también resistencia a la autoridad.

Este último martes se registró otro caso de desobediencia a la autoridad. En el Cercado de Lima, una mujer identificada como Patricia Marisol Estrella Tisnado agredió verbalmente a un efectivo de la PNP. Ella le gritó al agente mientras lo llamó ‘’desubicado’’, ‘’pulgoso’’, ‘’asqueroso’’ y ‘’coimero’’. El Ministerio del Interior (Mininter) se pronunció a través de su cuenta de Twitter al respecto. La institución señaló que denunciaría penalmente a la conductora.