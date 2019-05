Procuraduría de la PNP denunciará a mujer que calificó de “pulgoso” a un policía

A través de Twitter, el Ministerio del Interior (Mininter) informó que la Procuraduría Pública de la Policía Nacional denunciará penalmente a Patricia Marisol Estrella Tisnado, quien apareciera este martes en un video en el que agrede verbalmente a un efectivo de la PNP.

De acuerdo al mensaje compartido por el Mininter, Estrella Tisnado, enfrentará los cargos por desobediencia a la autoridad “al haber agredido verbalmente a un policía”.

#LOÚLTIMO La Procuraduría Pública del @MininterPeru denunciará penalmente a Patricia Marisol Estrella Tisnado por el delito de desobediencia a la autoridad al haber agredido verbalmente a un policía. #ToleranciaCero pic.twitter.com/ctEVqrv1Xk — Mininter Perú (@MininterPeru) 1 de mayo de 2019

Como se recuerda, este martes empezó a circular en redes sociales una grabación en la que se ve a una mujer perder los papeles mientras le levanta la voz a un efectivo de la Policía Nacional.

Todo parece indicar que la mujer presentaba ante el agente un reclamo por un incidente con el conductor de un camión, presumiblemente por algún choque entre los vehículos.

Dada la situación, en un momento determinado el agente le indica a la mujer que podría solucionar con “pulidor” la avería que tendría su vehículo.

Es en ese momento en que la mujer pierde el control y empieza a gritarle al agente frases como “como no es tu carro” o “como tú no tienes esta clase de carro” mientras el efectivo le pide reiteradamente que le baje la voz.

“No te bajo la voz, no, tampoco estás hablando con cualquier persona. Tú no me puedes detener, estás loco. ¡Quién serás! ¡Desubicado! Pulgoso, asqueroso. Policía coimero seguro es”, le dijo la mujer.