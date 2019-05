El calvario de docentes ancianos para cobrar deuda social en Cusco

Domitila Callo de Castillo lleva siete años esperando que el Estado cumpla con pagarle los 145 000 soles que le debe como deuda social por años de servicio, preparación de clases, entre otros. Domitila tiene 86 años, de los cuales 30 enseñó a cientos de alumnos en la provincia de Quispicanchi (Cusco).

Tiene varias sentencias a su favor, pero "hasta ahora no he cobrado ni un sol y no me dicen cuándo podré hacerlo", señala la veterana docente. "He sido feliz siendo docente, era mi vocación. Mis alumnos son profesionales y me saludan siempre que me ven, es la mayor satisfacción. El Estado, en cambio, nos maltrata, comete abusos", dice.

Gloria Peña Niño de Guzmán baja lentamente las gradas desde el segundo piso de la sede del Consejo Regional, donde se ubica la Procuraduría Regional. La profesora Gloria también reclama el pago de sus beneficios laborales desde hace varios años: "Es injusto que nos hagan esperar tanto. A algunos les pagan y a otros nos ignoran".

Domitila y Gloria son solo dos ejemplos de maestras que sufren un calvario, porque no pueden cobrar sus beneficios pese a la existencia de sentencias judiciales a su favor.

El presidente del Frente de Defensa de los Profesores Cesantes, Julio Rodríguez Mendoza, dijo que son 15 000 maestros en la región los que reclaman por preparación de clases, bonificación especial, homologación y años de servicio. Decenas de docentes ancianos llegaron ayer hasta la sede de la Procuraduría Regional a presentar sus documentos.

El procurador regional, Pedro Galicia, sostuvo que son 15 000 casos, de los cuales se han priorizado para su pago 900. No obstante, hay que precisar que es el Ministerio de Educación el que define los criterios para la priorización del pago y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) debe aprobarlos. Galicia dijo que de esos 900 expedientes, el número de docentes que recibirán el pago depende del MEF.