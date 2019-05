Más de 100 familias afectadas por obras en Punta Negra [VIDEO]

Los habitantes de Punta Negra están preocupados e indignados por los daños materiales que están sufriendo los inmuebles. Ellos sostienen que hay dos proyectos que se realizan sin haberles consultado y no obtienen soluciones por parte de las empresas que los ejecutan.

Las casas tiemblan, los techos son golpeados, las tuberías se rompen, las paredes se ven rajadas, las columnas tienen grietas y el temor de que la situación es cada día más grave son las causas por la que los pobladores de esta zona no logran tener tranquilidad hace varias semanas.

Según manifiestan, son más de 100 familias afectadas por los cambios que se llevan a cabo para las obras que favorecerán a los balnearios del sur o la remodelación de la Panamericana Sur.

“Aquí en realidad hay dos proyectos que están afectando la vida de los vecinos. Uno es el proyecto de desanilinización de agua, que viene desde Santa María del Mar. El otro proyecto es el de la carretera”, señala Guillermo Betocchi, un representante del grupo que presenta las quejas.

Asimismo, asegura que ni Sedapal ni Emape han mostrado interés en solucionar el tema. “Las empresas no asumen ninguna responsabilidad. Lo que resulta evidente es que no ha habido coordinación entre ellas, a pesar de que ellas dicen que sí. No ha habido consulta con los vecinos. A nosotros en ningún momento nos han convocado”, enfatiza.

“La obra de desanilinización ha usado una tecnología para abrir zanjas para el tendido de tuberías y eso afectó las viviendas porque generaba vibración permanente. Después de eso, vino el proyecto de la carretera que también generó vibración por la compactación del terreno”, detalló.

Sumado a lo mencionado, los pobladores describen los siguIentes inconvenientes: “Tenemos el tránsito de los vehículos pesados. Es difícil llegar aquí porque no hay señalización. Todos los días cambian el sentido del tránsito. Todos los días cambian las calles de entrada y de salida”.

De acuerdo al reporte de Buenos Días Perú, Sedapal emitió un comunicado rechazando las rupturas de las tuberías y que, en todo caso, da la responsabilidad a Emape.