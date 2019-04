Joven desfigurada por ‘jaladora’ de colectivos teme represalias tras denuncia [VIDEO]

Una joven estudiante fue atacada por una mujer que labora como ‘jaladora’ de taxis colectivos en el Cercado de Lima. El altercado empezó cuando la primera se colocó en uno de los espacios que la atacante considera suyo, por lo que le exigió que se retire rápido y enseguida le agredió.

De acuerdo al testimonio de Ruth Ruiz Seña (24), la enfurecida trabajadora rechazó que movilice su mercadería en un paradero informal invadido por varios vehículos, en el cruce de las avenidas Huarochirí con Argentina. La universitaria resultó con lesiones en el rostro y extremidades superiores.

“La señora comenzó a insultarme. Me empezó a golpear con una botella, diciéndome que me iba a romper la cabeza. Como tenía cosas en la mano, se me vino encima y me comienza a rasguñar la cara. También tengo rasguños en los brazos”, contó la denunciante.

El hecho ocurrió el pasado 28 abril. Tanto la estudiante de obstetricia como su agresora Briggitte Pozo Agurto (35) fueron trasladas a la comisaría de Monserrat para rendir sus manifestaciones. A pesar de que producto del violento acto quedó desfigurada, la primera información que recibió es que son “lesiones leves”.

“Trabajo. Me educo. ¿Y ahora? Mira lo que tengo. ¿Cómo voy a ir así a trabajar? Incluso estoy operada de la cadera. En este momento estoy cojeando un poco más”, señaló la víctima que además afirmó tener temor de represalias porque trabaja cerca del lugar de los hechos.

Ayer, otra sufrió un ataque tras resistirse al robo de sus pertenencias en la puerta de una discoteca, ubicada en el jirón Camaná, en el Cercado de Lima. Los sujetos le atacaron con botellas rotas y le propinaron cortes en la cabeza y espalda.