Universidad Nacional de Ingeniería: ¿Cómo denunciar hostigamiento sexual?

Las universidades que no cuentan con un reglamento que les indique cómo proceder ante denuncias por acoso u hostigamiento sexual, tienen plazo hasta el 28 de junio para informar cómo actuarán cuando estas quejas se presenten. De lo contrario, podrían perder su licencia, según el nuevo Reglamento de Infracciones y Sanciones de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (SUNEDU).

En este marco, la Universidad Nacional de Ingeniería alista el protocolo que la Defensoría Universitaria seguirá para atender las quejas por tocamientos indebidos, silbidos, amenazas, entre otro tipo de actos que vulneren los derechos de sus alumnas.

José Casado Márquez, defensor universitario de este centro de estudios, informó en entrevista con La República que el primer borrador del reglamento ya fue presentado ante las autoridades, por lo que es probable que no excedan el tiempo límite.

“Como este reglamento estará inscrito en el Ministerio de Educación, los que pretendan sobrepasarse sabrán las consecuencias perjudiciales a las que se van a atener. Las sanciones serán más severas”, aseguró.

Precisó que el documento final será aceptado cuanto el rector de la Universidad Nacional de Ingeniería convoque al Concejo Universitario. “He pedido que, por la relevancia del tema, esta sea una agenda única. Quisiera que sea con la participación de las alumnas interesadas en que el reglamento satisfaga sus intereses”, dijo.

Pese a que la nueva Ley Universitaria no detalla explícitamente las sanciones para los alumnos que incurren en esta falta, Casado Márquez explicó que los castigos los impondrá la única entidad sancionadora de las universidades: el Concejo de Facultad.

“Continuamos esperando lo que la congresista Marisa Glave nos prometió: un proyecto de ley que modifique la Ley Universitaria porque en ese documento no se indica cómo castigar a los estudiantes varones que cometan acoso sexual. Para la ley, ellos no podrían caer en esa falta”, añadió.

Desde el 24 de octubre de 2017, año en que inició la gestión del actual defensor universitario de la Universidad Nacional de Ingeniería, tres alumnas han denunciado hostigamiento sexual por parte de sus compañeros.

“Dos casos obtuvieron justicia y uno quedó impune. Dos alumnos fueron suspendidos y otros tres fueron amonestados (…). Desde que ocupé este puesto, no se han presentado denuncias contra profesores que hayan cometido acoso u hostigamiento sexual”, reveló.

¿Y qué sucede cuando se presenta un caso de acoso sexual en esta universidad? Casado precisó que, por el momento, estas quejas deberán presentarse en la comisaría más cercana a la UNI, ya que se trata de un delito cuyas sanciones están especificadas en el Decreto Legislativo 1410.

Hasta que el reglamento sea aprobado, serán la Defensoría Universitaria, en primera instancia, y las facultades u oficinas del personal administrativo, en segunda instancia, las que atenderán a las denunciantes que sufran hostigamiento sexual, un acto considerado como una falta administrativa.

“Como no hay un reglamento, se está aplicando supletoriamente la ley contra el hostigamiento sexual y su reglamento porque ahí hay un caso específico sobre el acoso y hostigamiento sexual en universidades”, afirmó. En ese sentido, te explicamos cómo presentar una acusación por esta falta.

¿Cuál es la diferencia entre acoso y hostigamiento sexual?

De acuerdo con las leyes que se siguen en la Universidad Nacional de Ingeniería, el hostigamiento sexual es cualquier comportamiento que evidencie una connotación sexual no deseada o rechazada por la otra parte. Esto quiere decir que las alumnas podrán denunciar en la Defensoría Universitaria un silbido o acercamiento que las incomode.

Mientras que el acoso sexual se da cuando una persona toca a otra sin que una de las partes lo desee. También se presenta si hay amenazas o intimidaciones. "Si es que se prueba intención deliberada (por parte del acosador), es peor que acoso", opinó Casado.

¿Cómo denunciar hostigamiento sexual en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)?

Lo primero que debe hacerse cuando se padece hostigamiento sexual en esta casa de estudios es acudir a la Defensoría Universitaria con un escrito que precise los indicios que sustenten la denuncia. "Si no existe una prueba audiovisual, textual o un testigo, la denuncia no procederá. (...) En el nuevo reglamento tampoco se admitirá que una denuncia proceda si es que no hay algo que lo demuestre", manifestó.

"Se pueden recurrir a testigos presenciales. Hacemos lo que se puede hacer en un juicio. Al denunciado se le pide su descargo. Los testigos que quieran aportar a favor de la presunta agraviada pueden acercarse. Recogemos esos testimonios escritos y contrastamos la información", aclaró.

Esta oficina puede recibir denuncias por parte de una persona cercana a la denunciante, ya que, en la mayoría de casos, las mujeres afectadas no se atreven a contar lo que sufrieron por vergüenza o temor a represalias. "No es necesario que la agraviada denuncie. Puede hacerlo alguien que tenga conocimiento de lo ocurrido. El único requisito es que el escrito esté firmado por la víctima junto a las pruebas", dijo.

Luego, la Defensoría Universitaria espera la respuesta del presunto agresor durante 10 días hábiles. Cuando se cumple este tiempo, el representante de esta oficina redacta una recomendación al decano de la facultad a la que pertenece la denunciada. "En el documento, informamos al decano si consideramos que se le debe abrir un proceso disciplinario al presunto agresor para que reciba una sanción", agregó.

Desde el momento en el que la universitaria coloca la denuncia, se le brindan medidas de protección para que la persona a la que denunció no se le acerque. "Esto quiere decir que hacemos todo lo posible para evitar que el presunto agresor se acerque a la denunciante, aunque a veces esto sea difícil, pues, por lo general, ambos suelen ser compañeros de clase", indicó.

Si es que la Facultad a la que se remite la recomendación considera que hay una falta, su Decano convoca a la Comisión de Asuntos Disciplinarios para que evalúe el informe enviado por la Defensoría Universitaria. "Ellos, como instancia disciplinaria, también pueden hacer sus propias diligencias preliminares para, quizás, darle más fortaleza a la denuncia", detalló.

La única entidad con poder para sancionar, el Concejo de Facultad, se reunirá siempre y cuando la Comisión de Asuntos Disciplinarios "confirme que sí hubo hostigamiento". Sus integrantes convocarán a la denunciante y al presunto agresor para que expliquen lo acontecido. Sobre la base de sus declaraciones se decidirá el castigo.

¿Cuánto demora poner una denuncia por hostigamiento sexual en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI)?

La Defensoría Universitaria no tarda más de 20 días hábiles para enviar una sugerencia al decano de la Facultad de la denunciante. No obstante, según explicó el José Casado, en la Facultad casi siempre se presentan las demoras.

"Queremos que sea más ágil, pero esto resulta imposible por la ley de procedimientos administrativos que deben seguir las universidades públicas. (...) A través del sistema de trámites, podemos hacer un seguimiento del expediente. Cuando vemos que tarda mucho tiempo, preguntamos qué está pasando", detalló.

Si el Decano ordena que la Comisión de Asuntos Disciplinarios tome el caso, este grupo podría tardarse hasta quince días hábiles para presentar su informe. "Después de esto, el Concejo de Facultad procede a ver la denuncia el día en que se tiene una fecha de reunión única", dijo.

La decisión final también puede ser impugnada después de quince días hábiles desde que se presentó, por lo que la agraviada termina obteniendo justicia después de varios meses desde que impuso la queja.

¿Cuáles son las sanciones que se imponen en la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) por denuncias de hostigamiento sexual?

El Defensor Universitario de la UNI informó que en la nueva Ley Universitaria se indican las sanciones para los profesores y trabajadores administrativos que cometan hostigamiento sexual contra una alumna, pero no las que deben recibir los estudiantes que cometen la misma falta.

"Si se confirma el hostigamiento por parte de un maestro, se ejecuta una separación temporal en la que no recibirá el sueldo mientras dura el procedimiento disciplinario. Para los trabajadores, se aplica lo que indica la cláusula sobre el tema en la Ley Servir. También hay una separación temporal", informó.

En el reglamento que la Defensoría Universitaria viene preparando para oficializar un protocolo en caso de denuncias por acoso y hostigamiento sexual, Casado adelantó que las sanciones serán más severas, ya que el Ministerio de Educación no impone límites. Enfatizó que no se recibirán denuncias sin pruebas que las sustenten.

"Por respeto a la autonomía universitaria, cada universidad deberá establecer sus sanciones. Es ahí justamente cuando la Comisión Disciplinaria tipifica si la falta ha sido leve, grave o muy grave", añadió.

Cuando se incurra en una falta leve, el alumno recibirá una amonestación escrita. Esto quiere decir que sus trámites demorarán un mes más de lo normal. "Una falta grave puede ser castigada con la suspensión de un ciclo. Eso ya ha pasado. Mientras que una falta muy grave, será sancionada con una suspensión de dos ciclos. Si es que se reincide, se expulsará al estudiante", aclaró.

Según Casado, durante su gestión, se han presentado dos casos graves que fueron castigados con la suspensión de los acusados. Uno quedó impune porque la víctima no consiguió las pruebas suficientes para fundamentar su denuncia. "Las sanciones todavía no están aprobadas en nuestro reglamento. Las que imponemos por ahora son las que la universidad emplea, en general, para castigar a los alumnos", contó.

¿Cómo ayuda la Defensoría Universitaria a las alumnas que denuncian hostigamiento sexual?

La Defensoría Universitaria de la Universidad Nacional de Ingeniería ofrece a las alumnas agraviadas asesoría legal y psicológica. "Nuestra asesora legal explica a las denunciantes lo que deben hacer para que sus casos no queden impunes", precisó.

Después de denunciar un caso de hostigamiento sexual, la estudiante tendrá la opción de acudir al departamento de psicología de la universidad para que pueda superar el mal momento que sufrió.