Arequipa: El Cultural Peruano Norteamericano celebrará aniversario con reconocida banda de jazz

El Centro Cultural Peruano Norteamericano celebrará sus 65 años de creación a ritmo de jazz. La música la pondrá una de las mejores bandas de swing de Europa, Saphie Wells & the Swing Cats, este martes 30 de abril en el teatro de esta institución ubicada en la calle Melgar 109, a partir de las 19.30 horas.

El reconocido cuarteto fundado en Barcelona (España) ya tiene 5 años tocando por diferentes escenarios internacionales. Entre las salas donde más se presentaron está Perú, España, Croacia, Austria, Rusia y Francia.

En esta ocasión presentarán su nueva propuesta “Used to be Duke”, segundo disco dedicado a uno de los más grandes compositores de la era del Swing: Duke Ellington. Ahondarán en las bellas armonías y melodías del famoso músico con el toque distintivo de la banda.

Las entradas están a la venta en Caja del Cultural, Melgar 109. El precio del pase general es de 25 soles.

El cuarteto está integrado por Saphie Wells en la voz, Joan Subirats en el saxo tenor y clarinete, Marc Masagué en la guitarra y los arreglos y Alejandro García Granados en el contrabajo.