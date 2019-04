Guayasamín y hopper en los 65 del Cultural

Eduardo Ugarte y Chocano

El pasado 25, el Centro Cultural Peruano Norteamericano celebró 65 años de vida institucional con un homenaje a su fundador, el doctor Edilberto Zegarra Ballón, que falleció tres días antes, pero que “dejó una institución orientada a la difusión de la cultura peruano norteamericana mediante las expresiones artísticas y la enseñanza del inglés, líder del sur y comprometida con el desarrollo y fortalecimiento de la sociedad”, en palabras de su presidente, Mauricio Pérez-Wicht.

Son 65 años de ser el principal centro de desarrollo educativo, cultural, artístico y tecnológico en el ámbito del bilingüismo intercultural en inglés, con estándares de certificación internacional CEA, que garantizan el aprendizaje, y mantiene una alianza exclusiva con National Geographic Learning, que ha consolidado a la institución en Arequipa, Puno, Ilo (Moquegua) y Tacna, difundiendo también conocimiento desde las bibliotecas de cada sede.

Es destacable la forma en que han celebrado sus 65 años, al presentar una especial exposición del reconocido mundialmente pintor ecuatoriano Oswaldo Guayasamín -a 100 años de su nacimiento y 20 de su muerte- contrastando la ira (en colores fríos) en el mundo, y la ternura (con colores cálidos) que conserva de la madre, en grabados al estilo del muralista que defendió al excluido y revitalizó la pintura sudamericana con la vanguardista.

Esta muestra resalta la función de difusión del arte del Cultural, que no quedó en la inauguración de la muestra con la presencia de Berenice, hija del célebre pintor, sino que por creación de Javier Rodríguez, director de Cultura, se dramatizó y llevó en un solo cuadro de teatro la soledad de la obra del norteamericano Edward Hopper, que a pesar del título de la pintura que usó, Sol de mañana, la sensación que nos dejó -y que imprimieron autor y curador- fue de abandono e incomunicación que reforzó la canción “You don't know me”.

Noche no solo de la ira y la ternura de Guayasamín en la contemplación en la galería y la conmoción en nuestro interior, sino la movilidad del tiempo arrancado en otra forma artística de las dos dimensiones de una pintura vivificada. El regalo fue para el invitado al cumpleaños.